"Nos ha faltado más llegada, tenemos calidad para crear más peligro"

El entrenador del Málaga Sergio Pellicer se mostró encantado con la segunda victoria consecutiva de su equipo contra el Alcorcón: "El partido sabíamos la dificultad que entrañaba por las características del rival, la situación en que venía. Aunque todos los equipos estamos acabando de empezar. Muy contento por el trabajo de los jugadores, la situación que hemos empezado, con otro dibujo, dos delanteros. Es verdad que durante un tramo del partido ellos estaban más cómodos, encontraban la segunda jugada, pero nos reajustamos. Lo dije en el descanso: hay que tener confianza, estamos empezando. Tenemos que controlar mucho el estado anímico. Nos hemos reajustado, el equipo se ha ajustado. Ha sido un partido muy tosco, con poca continuidad en el juego y sabíamos que el que marcara tenía un gran porcentaje para ganar. Lo han demostrado: tenemos la obligación de darlo todo y cuando lo das todo, nadie te puede reprochar nada. Es el camino que nos marcamos y tiene que ser el reflejo: que se vea la entrega, bloque sólido, portería a cero. Nos ha faltado más llegada, pero hemos conseguido marcarle a un equipo al que le había creado muy pocas ocasiones y no había encajado".

"Esto no es un aviso a navegantes, hay mucho trabajo detrás. Es un mérito para todos, para los jugadores que se entrenan día a día y ves que con estas circunstancias, el grupo se hace más fuerte. El grupo somos todos, hay que ir partido a partido, esta competición no tiene tiempo para relajarse. La victoria y la derrota duran 24 horas. El lunes, preparados con la mentalidad de un nuevo partido, de ir a casa del Rayo Vallecano a competir. No podemos marcarnos un objetivo en la tercera jornada con estas circunstancias. Es el camino: la honradez, el trabajo colectivo. Para jugar aquí hay que darlo todo, y que el rival vea que somos un bloque. Como bajemos un poco, con esta situación en que estamos, estaríamos hablando de otra cosa", explicó el técnico en lo referente a la entrega de sus jugadores.

En lo referente al cambio de sistema, explicó su visión: "Cada uno tenemos un modelo de juego y una manera de entenderlo. Vamos en función de los jugadores que tenemos. Llevamos tres partidos cambiando el dibujo y eso no nos ha generado dudas, nos ha hecho crecer. De una a otra área es desgaste. La efectividad es clave. Hemos sido más efectivos que el rival en nuestra área y en la otra. Es el camino. Cuesta mucho llegar al área rival y cuando el rival se acerca, que les cueste. Hemos obstaculizado un gran número de remates eso significa que están concentrados y tienen alma. Estamos en fase de construcción, todo lo que sea sumar es meterlo en la hucha. Seis puntos en tres jornadas es gloria para nosotros. Hay que darle continuidad a lo que se está haciendo. Cualquiera te puede ganar en cualquier situación".

Preguntado por la gran cantidad de jugadores aún en proceso de adaptación: "Es esencial que no te marquen. Los equipos que pueden cumplir tienen que ser sólidos a nivel defensivo. Hemos jugado con dos delanteros, hemos tratado de jugar desde atrás, veíamos que la segunda jugada iba a ser más de ello y hemos jugado más directo, ahí nos sentimos más cómodos. Esa solidez defensiva le da confianza al portero. Hay que seguir mejorando en esa faceta. Hay que mirar la portería rival, ver cómo llegar, llevar la pelota a las zonas de finalización y que aparezca el talento. Lo más importante es creer, si eres fuerte a nivel defensivo y crees te proporciona solidaridad y u equipo solidario es más fuerte. La gente se puede sentir identificada. Aprietan los dientes y presionan en los últimos cinco minutos. Habrá más equipos con más calidad que nosotros pero por hambre y pasión nadie nos puede ganar. Es el camino. Tenemos calidad para crear más peligro, pero la categoría es peligrosaestamos empezando, estamos en construcción. En el once inicial excepto Juande y Benkhemassa, todos eran nuevos. Es el proceso en el que estamos, también en los entrenamientos. Nos ayudan los del año pasado que entrenan a un nivel sensacional. El camino es la entrega, la solidaridad. nos queda mucho por mejorar. Hay jugadores que no están en ese pico alto de nivel físico, pero deberán de cogerlo compitiendo"

"Más allá de los jugadores todos deben de darse cuenta de que este es un grupo y que el camino es el que llevamos. El equipo va entrenándose poco a poco, pero queda muchísimo, muchos mecanismo, muchas situaciones de juego de estado emocional y de grupo que tenemos que hablar y corregir. Lo más importante es que el aficionado se pueda sentir identificado con los valores de los jugadores, que tengan hambre, que no den un balón por perdido que sepan atacar y defender, que cuando acabe el partido y se vayan a duchar a casa, la camiseta esté llena de sudor. Ese es el aspecto de nuestra entrega", espetó con referencia ala trabajo diario.

La moral del vestuario también fue objeto de pregunta: "Vamos en función de los jugadores que tenemos. Nos gustaría tener siempre un dibujo porque la gente se representa, pero tenemos que prevenir ante las adversidades y las circunstancias de los jugadores. No somos de un sistema fijo. Creo en los sistemas complejos y lo mejor es eso: que no genere dudas, que creamos más allá del dibujo táctico y la estructura. Donde atacar y defender los espacios más allá de los dibujos y el hambre. Más allá del dibujo, cuando empieza el partido, todo cambia, ahí son los mecanismos que se entrenan y las características de los jugadores. Somos meros conductores y lo hacemos en función de las características de los jugadores y de dónde podemos hacerle daño al rival. Si no ganas, genera dudas pero no debe de ser así. Es importante que crean más allá del dibujo o de los nombres que inicien el choque. Es el camino en esta competición".

"Está claro que primero lo defensivo pero tenemos jugadores en la zona de finalización... Se lo dije a Caye y Orlando después de Castellón: que su trabajo me vale como si hubiesen marcado tres. Viven del gol pero ese trabajo hará que aparezca el gol. Los jugadores de talento en una décima de segundo cambian todo. El fútbol es el momento y en un segundo cambia el escenario para un jugador. Los resultados son muy cortos en esta categoría por el engranaje defensivo de los rivales pero con los jugadores que tenemos, al final los delanteros conseguirán gol. Es importante que la segunda línea mire hacia delante. Han marcado dos centrocampistas y eso genera ilusión: cuando cambie el momento para los atacantes, todo funcionará. No hay que centrarse en nadie ni crearle presión a nadie. El camino es el grupo y su unión", concluyó hablando sobre los goleadores del equipo.