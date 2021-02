"Nos faltó precisión en las áreas"

El entrenador del Málaga, Sergio Pellicer, habló con optimismo después de la derrota en El Molinón: "Una imagen vale más que mil palabras. En la circunstancias en las que veníamos contra un gran rival, los números están ahí. Estoy orgulloso del equipo, la entrega de los jugadores, la forma de competir y cómo hemos entrado al partido y las circunstancias. Hubo cosas que no han sido demérito del Sporting, han sido mérito de mis jugadores. Nos ha faltado el tema de las áreas, esa precisión. En la primera parte, el rival ha tenido una y en la segunda, al principio, otra. Lo hemos intentado de mil maneras: de juego más directo, luego de otras maneras. Es el camino. El que haya visto el partido no va el análisis de lo que ha visto al resultado del partido. El Sporting ha entrado en una dinámica muy positiva, le generas ocasiones y se mantiene en el partido, necesita muy poco para hacer daño. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Creo que somos de los que menos nos tiran y encajamos muchos goles. Teniendo ocasiones algún día estaremos más precisos. También ha sido mérito de su portero. Estoy muy orgulloso del trabajo de los jugadores y ahora a pensar ya en el próximo partido".

Cuestionado por si estaba enfadado al término del choque, el preparador le quitó hierro a sus reacciones: "No estaba enfadado. Es una situación en la que sientes rabia porque hay mucho trabajo en unas circunstancias que sabéis. Ayer tuvimos una baja inesperada, ha tenido que venir Ramón pero era un jugador que no iba a salir. Trabajas durante la semana, se ve en el campo, hubo cambios, el grupo va hacia delante, cree y te dan rabia las situaciones. En el tema de arbitraje más que decir lo que uno piensa hay que pensar lo que se dice, sabéis por que. No ha habido problema, hemos perdido porque marcaron uno más. Hay situaciones en las que el equipo que lleva el resultado a favor es el que se beneficia, hay alguien que lo permite. A veces vamos nosotros adelante en el marcador y nos beneficia, pero nos da rabia. Nos vamos con el mal sabor de irnos sin un punto, la clasificación se aprieta. El equipo se va de vacío mereciendo más. Es el camino, no queda otra. A pesar de lo bueno, nos vamos así. Hay que mejorar lo que hemos hecho mal el próximo partido tenemos a otro gran rival, queremos competir y dar esta imagen que damos fuera en nuestro estadio y que se queden los tres puntos".

Cuestionado por el capítulo arbitral, Pellicer no consideró determinante el trabajo de los trencillas, aunque sí que puso alguna pega: "Mi enfado es en el tema de la situaciones que se tiene que manejar los tiempos. Es normal, lo hacemos todos, pero para eso hay una persona acompañada de mucha gente. La gente de alrededor están para solucionar los problemas no para crearlos. Eso pasa en todos los trabajos, el trabajo individual no vale, es el colectivo. No es excusa, el rival ha marcado un gol más, ha sido mejor en los detalles. Nos quedamos con un sabor agridulce no quiero que quede el mensaje de que si el árbitro, o de que si el rival ha perdido tiempo y hay que felicitar al rival. A ellos no les perjudica no tener público porque están muy bien en su estadio"

Para el de Nules, el aspecto anímico es clave para afrontar lo que resta de calendario: "Hemos generado, de una manera u otra. No he visto las estadísticas. Lo que tenemos que trasladar es la pasión. En cualquier trabajo, cuando uno tiene pasión por lo que hace se auto motiva, lucha. El equipo ha demostrado raza, lo sigue demostrando. Hay momentos en los que estamos más o menos acertados, que nos equivocamos. En nuestro estadio no estamos acertados, pero hay rabia. El grupo está dolido, pero se levanta con la cabeza alta y con trabajo. Esto es presente, en una semana estaremos contra el Rayo, ojalá consigamos la victoria y esto se habrá olvidado. Tenemos 31 puntos y eso es lo que cuenta. De aquí a un mes, posiblemente no recordaremos esto, recordaremos los puntos. Hay que seguir, tener tranquilidad porque al final la categoría se comprime por arriba o por abajo".

Por último, Pellicer fue abordado por la imagen y la situación del Sporting: "Cuando se habla desde la distancia está más cerca de equivocarse. Lo que trasmite es que es muy sólido, que está preparado a nivel mental y es muy difícil en la categoría. Demuestran que a pesar de tener situaciones en las que es dominado, sabe recomponerse. Domina las áreas: la del rival y la suya. Lo que está haciendo el Sporting con los transatlánticos que hay es de más mérito de otros equipos que están por encima. a nosotros nos gustaría. Otros equipos con condiciones como las del Sporting están en una situación complicada. Ascenso o playoff es más una cuestión del entrenador y del entorno. Les deseo lo mejor. El Sporting y nosotros, por club deberíamos de estar en la máxima categoría".