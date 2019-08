Los fichajes y los inscritos, según Víctor

Había mucho interés en conocer la lista de convocados del Málaga para el partido contra Las Palmas. Una vez despejadas algunas dudas, fue el turno del entrenador blanquiazul, Víctor Sánchez del Amo, que analizó la situación desde un punto de vista pragmático: "Se han incorporado nuevos jugadores que se han inscrito eta semana y que están disponibles para ser utilizados para el próximo partido. Se necesitan más operaciones para inscribir a José Rodríguez y Okazaki. En eso esta el club es el mismo caso que de Iván Rodríguez y Mula, que ya se consideran nuevas fichas".

El técnico siguió tratando de normalizar la situación, restándole importancia "Centrado en nuestro trabajo. En preparar cada partido adaptándonos a la incertidumbre que vivimos, con jugadores que van variando cada semana. Utilizamos la información nueva para ir preparando cada partido. Tenemos confianza en todos los jugadores. Nos lo demuestran día a día con su comportamiento. Escenario de incertidumbre en el que pocas cosas se pueden asegurar. No tenemos certeza de incorporaciones ni salidas".

Hubo una pregunta específica acerca de dos profesionales que se han quedado fuera de la lista de convocados, Cenk Gönen y Tighadouini. El técnico habla de ellos: "Tigha no se ha entrenado con el grupo por problemas físicos. Hasta que no esté en condiciones hará trabajo personalizado con los fisios. Gönen si está trabajando al mismo nivel de los compañeros. Él ya sabe su situación en el club. El rol que tiene en la portería no es principal y él tiene la información necesaria para hacer con su futuro lo mejor que vea.Gonzalo y Kellyan lo están haciendo muy bien, estamos muy contentos con ellos y queremos ayudarles a crecer".

Acerca de si todavía es posible que se pueda cambiar la convocatoria a última hora si hay la posibilidad de inscribir a alguien más, Víctor no supo bien qué decir al respecto: "No lo sé. Eso corresponde a alguien experto en el club. No voy a responder desde el desconocimiento. No soy yo la persona que tenga que dar esa información. La convocatoria está hecha".