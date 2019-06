La situación de Alfred N’Diaye era algo confusa. Había voces que hacían llegar distintas opciones acerca de su futuro, pero parece que está algo más claro. El centrocampista, que llegó el pasado verano procedente del Villarreal, no sólo tenía esta última temporada 2018/19 firmada con el Málaga en calidad de cedido. El internacional senegalés tenía incluido en su acuerdo un segundo año con el club de La Rosaleda.

Así que el Málaga tendrá en sus filas a uno de los mejores jugadores de la categoría en su complicado segundo año en LaLiga 1|2|3. Eso sí, después de 2020 el club de Martiricos tendrá que comprar de manera obligatoria al futbolista, tal y como se contempla en el acuerdo con la entidad castellonense.

El Málaga, en caso de haber recuperado el sitio en la máxima categoría, tendría que haber ejecutado la opción de compra. Al no suceder así, se queda como cedido. Al finalizar el próximo curso, independientemente de si los blanquiazules suben o no, el club malacitano sí tendrá que quedarse en propiedad a N’Diaye por una cantidad que ronda los seis millones de euros.

Según El Desmarque, el Villarreal también se hará cargo durante esta temporada próxima de parte de su alta ficha, situada alrededor de los tres millones de euros. El medio también apunta que el Getafe está detrás del centrocampista.

Es pronto aún para saber qué sucederá, puesto que N’Diaye se encuentra concentrado con Senegal para la disputa de la Copa de África. La posición del jugador con respecto a seguir en el Málaga es ahora mismo una incógnita y habrá que esperar a la pretemporada para conocer nuevos detalles.

En el play off de ascenso a Primera División se vio la repercusión de N’Diaye en el campo. Se echó de menos contra el Deportivo. Y eso que su temporada no fue excesivamente regular. Empezó a un nivel altísimo, como también terminó, pero durante el curso hubo meses en los que no se vio a ese jugador capaz de marcar diferencias.