El futuro del Málaga en la Copa del Rey: sorteo, fechas y posibles rivales

El Málaga está por derecho propio en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey tras vencer al Coruxo y al Real Oviedo en ese orden. En la tercera ronda del torneo ya quedan los 32 mejores equipos y sigue la criba hacia el título, en un escalón donde ya se incorporan los cuatro clubes que disputarán la Supercopa de España la siguiente semana. Una eliminatoria que volverá a ser a partido único (sólo las semifinales tendrán ida y vuelta) y que el equipo malagueño disputará el fin de semana 16 y 17 de enero. La Real Federación de Fútbol Española anunció que el sorteo es el viernes a las 13:00 horas.

No habrá restricciones en el sorteo, por lo que los blanquiazules pueden quedar emparejados con cualquier equipo que ese día esté en el bombo. El que ejerza de local será el de menor categoría o en caso de que sean de la misma se librará al azar, como ya ocurriera en esta ronda con los carbayones. Aún hay varias eliminatorias que deben disputarse este jueves 7 de enero, por lo que todos los contrincantes no se conocen en este momento. Se tratan de las siguientes: Alcoyano o Huesca, Las Rozas o Eibar, Yeclano o Valencia, Pontevedra o Cádiz, Amorebieta o Sporting de Gijón, Peña Deportiva o Sabadell y Girona o Lugo.

Los equipos ya clasificados, además del Málaga, para los dieciseisavos son 25, entre los que hay tres de Segunda B y no habrá presencia de Tercera. No estará el Atlético de Madrid, la gran sorpresa hasta el momento. Los que ya están en tercera ronda son Real Madrid, Barcelona, Real Sociedad, Athletic de Bilbao, Ibiza, Córdoba, Villarreal, Sevilla, Alcorcón, Real Valladolid, Elche, Almería, Levante, Leganés, Granada, Rayo Vallecano, Real Betis, Navalcarnero, Cornellá, Espanyol, Alavés, Osasuna, Tenerife y Fuenlabrada. El Málaga no podrá medirse al Ibiza, Córdoba, Navalcarnero o Cornellá, que se enfrentarán a los de la Supercopa.