El gol, la promesa y la fe

El gol se tiene o no se tiene. Por mucho que se entrene, los artilleros tienen esa virtud innata. También es una cuestión de fe, de creer en ti mismo. Así se presenta con el Málaga el joven Héctor Hernández, que llega cedido por el Atlético de Madrid por un año. Una promesa que a sus 22 años quiere romperla en Segunda. "Me caracterizo por jugar como delantero, en el Albacete tuve una temporada que jugué en banda e hice bastantes goles. Pero vengo con la expectativa de jugar de delantero y marcar muchos goles", explicó el punta, que quiere evitar confusiones y desea que no se tenga en cuenta sus números en la categoría de plata: "El año pasado y en el Elche no fueron buenos para mí en lo personal. Pero estoy capacitado para hacer una gran temporada aquí. Hubo circunstancias en esos años, no me pude sentir importante en esos equipos. Vengo con mucha confianza".

Héctor tiene claro que una oportunidad como la que le han dado no se puede desperdiciar: "Yo sabía que el Málaga se había interesado en mí y yo no dudé en aceptar. Estoy muy contento e ilusionado. Espero aportar lo mejor de mí y dar lo mejor para el club. Caminero ha sido el que ha apostado por mí y me toca devolverle esa confianza depositada en mí. El reto de ascender son palabras mayores. También tengo que agradecer al Elche y al Albacete por darme la oportunidad de jugar en Segunda, pero esto es un reto mayor, estoy en el Málaga, un club con muchas más expectativas. Tengo muchas ganas de competir, conocer a mis compañeros y a mi entrenador, y dar lo mejor de mí". Eso último será hoy, cuando el Málaga regrese al trabajo después de dos díasde descanso.