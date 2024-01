Aquel gran San Félix se expande a Chipre

Un entrenador y un preparador físico malagueño comenzaron con el final de año una experiencia en Chipre. Se trata de Álex Acejo y José Schneider, que formaran parte de aquel histórico San Félix que se coló en las semifinales de la Copa del Rey juvenil y que bordeó una remontada ante el Real Madrid para acceder a la final en días recordados en el Pedro Berruezo. Ahora se enrolan en el cuerpo técnico de Pablo Machín. El entrenador ha cogido las riendas del Apollon Limassol, un clásico del fútbol de la isla mediterránea que ha recurrido a sus servicios. Es un escenario donde los técnicos españoles son reclamados y valorados. Tras ascender a Primera al Girona, los pasos por Sevilla, Espanyol, Alavés y Elche y un par de experiencias en Arabia Saudí, Chipre es la nueva estación.

Acejo coincidió con Machín en la etapa en la que los dos eran entrenadores del Sevilla, el malagueño lo fue del juvenil y del filial. Desde entonces tienen relación y soriano ha recurrido a él para este nuevo periplo. También entró en el staff José Schneider, preparador físico que ha tenido experiencias anteriores en el extranjero, en Rumanía o Canadá. Tras destacar en la cantera del Málaga, con aquel San Félix en el que estaban Isma Casas, Ramón Enríquez, Gonzalo Crettaz, Cristo Romero o Quintana (ganaron a la Real Sociedad de Jokin Gabilondo, por ejemplo) y también con el División de Honor, Acejo fue fichado por el Sevilla, donde empezó con el equipo juvenil, con el que jugó la Youth League y por sus manos pasaron varios futbolistas ahora en órbita del primer equipo nervionense.

El Apollon Limassol, que tiene en su palmarés cuatro Ligas, nueve Copas y cuatro Supercopas, ocupa ahora la séptima posición cuando las expectativas eran más ambiciosas. El cuerpo técnico ha firmado por lo que resta de temporada con opción a otro año más. En la plantilla está el ex malaguista Mathieu Peybernes, ahora lesionado, y algún histórico como el ex internacional francés Mathieu Valbuena, aquel con el que tuviera Benzema aquel litigio. En Chipre también está en el AEK Larnaca el canterano Ismael Casas, que comparte equipo con otro ex malaguista, Fran Sol, ahora pichichi de la competición, con 11 goles.