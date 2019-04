Pendientes de Montoro

El Granada sigue pendiente del estado físico de su faro. Ángel Montoro arrastra un edema óseo y esguince tobillo izquierdo que le hace ser duda para la visita del Málaga este sábado (18:00 horas, Movistar Partidazo). El medio rojiblanco aún no completó una sesión completa a las órdenes de Diego Martínez esta semana y su presencia en el duelo frente a los de Juan Ramón Muñiz es una incertidumbre. No obstante, no está descartado ni mucho menos. El centrocampista, que ya se perdió el partido donde el Numancia se impuso a los nazaríes, tiene una importancia capital en el ecosistema del entrenador gallego.

Los rojiblancos se ejercitaron este jueves a puerta cerrada en la Ciudad Deportiva. Se quieren esconder cualquier detalle que pueda tener trascendencia en el encuentro frente a los malaguistas. Así será también la sesión de este viernes, que será importante para saber en qué estado está Montoro. Puede que sea duda hasta última hora. Después de la sesión matinal habrá rueda de prensa del técnico del conjunto granadino, donde es posible que aclare si el futbolista entrará en la convocatoria.

No es el único jugador del Granada que ocupa la enfermería. Fran Rico se recupera de una lesión de larga duración en la rodilla derecha y Álex Martínez de una rotura parcial del tendón de Aquiles derecho. Es el diagnóstico médico que ofreció el club rojiblanco en su página web. Es muy probable que ambos no estén frente al Málaga. Sí forman ya parte del grupo Adrián Ramos y Quini, que empezaron la semana entre algodones, pero ya se ejercitan junto al resto de sus compañeros.