José Rodríguez se presenta este miércoles por segunda vez como futbolista del Málaga, aunque esta vez lo va a hacer por derecho, en propiedad. El centrocampista alicantino dejo una huella personal importante en su anterior etapa como blanquiazul. Se ve en ciertas reacciones y los guiños tras confirmarse su fichaje. También compartió orgulloso su cuenta de Instagram su atuendo de entrenamiento malaguista perfectamente ordenado. Está en "casa".

Uno de los más destacados procede del presidente del Málaga, Abdullah Al-Thani, que puso un mensaje de bievenida acompañado de una fotografía en la que salen ambos con la camiseta albiceleste de la firma de su primera aventura. “Bienvenido de nuevo a su casa, José Rodríguez”, tuiteó el sheikh en castellano, inglés y árabe junto a varios hashtags clásicos. Su hija Hamyan hizo algo similar: “¡Bienvenido de nuevo a tu casa, José Rodríguez! Mucha suerte en esta temporada”.

También Manolo Gaspar, miembro de la secretaría técnica blanquiazul, mostró su alegría al confirmarse definitivamente el fichaje del mediocampista. “Bienvenido, José Rodríguez, tus ganas de ponerte la blanquiazul han sido claves para tu vuelta, valoramos el esfuerzo que has hecho. Éxitos”, compartió. Puede sentirse en casa el jugador blanquiazul.

Bienvenido de nuevo a su casa .@Josseroodriguez Welcome back to your home José Rodriguez مرحبا بك مره اخرى في منزلك خوسي رودريغز#FamiliaMalaguista #TuMálaga#VamosMálagacf #Málaga pic.twitter.com/Ok29YiQDxY