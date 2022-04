"Si hace falta, Guede cogerá del cuello a alguien"

La carrera de Pablo Guede como entrenador dio sus primeros pasos en Málaga. El Juval y El Palo vieron al ahora técnico malaguista crecer. En este último participó en el histórico ascenso a Segunda B de la entidad marinera a comienzos de la década pasada. Allí estaba Jorge Durán, que aún hoy forma parte del plantel que ahora dirige Fernando Porto. El veterano jugador malagueño repasaba en Ser Deportivos cómo era el primer Guede entrenador.

"Se desvive, es pasión por el fútbol, lo demuestra día a día. Tiene muchísimo carácter y lo transmite. Vive por el fútbol y no le va a faltar al Málaga carácter, además tiene el plus de cómo quiere al club. Me lo he encontrado un par de veces, parece un niño chico, está súper ilusionado. Tiene mucha pasión, se desvive por el fútbol y le va a imprimir un carácter increíble", avisa Durán, que recuerda que "el mister transmite mucha energía, mucha pasión. Por trabajo es un espectáculo, un trabajador nato, si hace falta se pone a entrenar y se involucra. Es un tío de club, que quiere mucho a Málaga. Los resultados no te los puede garantizar, pero el trabajo sí. Le faltaba al Málaga un cambio en el carácter. Yo veía cabezas agachadas, es normal cuando no te acompañan los resultados. Él los va a poner como motos. Si hace falta los va a coger del pecho. Porque algo bueno que tiene es que te dice todo a la cara. Hay mucha intensidad, él era el primero en bromear, pero una vez empezaba el trabajo no había una risa. Después del entrenamiento, ya sí".

"Aquí estaba rodeado de buen cuerpo técnico. Sorprendía con alguna locura de las suyas, pero le iba bien. Cuando uno se desvive... Cuando salió lo he seguido por Sudamérica, me llevo bastante bien con él. Por trabajo no va a quedar. La imagen del equipo era otra, en carácter y ganas, ver cómo corrían, contra un Valladolid... Si no pasa nada, vamos a ir para arriba. Que tire para arriba y ponga el club donde se merece. Él te puede cambiar cinco veces de sistema en un partido, no lo dudes. Va innovando conforme avanza el partido y te hace ganar puntos. Cuando lo vas conociendo, él te quita en el minuto 10 si no haces lo que quiere. Por el bien del club y de la ciudad, le irá bien", cerraba Durán, un clásico del fútbol malagueño que conoció al primer Guede.