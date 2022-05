El hechizo Genuine en La Rosaleda

Códigos y valores distintos. Abrazos y camaradería en un derbi entre el Málaga y el Sevilla, alegría se gane o se pierda porque no se compite, se comparte. La magia de LaLiga Genuine hechiza este fin de semana La Rosaleda. “LaLiga de losabrazos verdaderos”, como decía Javier Tebas, presidente de la patronal e impulsor de un evento que tiene un respaldo potente de patrocinadores y que va visitando distintos lugares de España. Málaga es la tercera estación esta temporada, queda Cádiz y la final en Bilbao.

El Málaga, a través de su Fundación, ha desarrollado el equipo de Supercapacitad@s, le ha dado continuidad y visibilidad. Equipos mixtos de mujeres y hombres jóvenes (y no tanto) se miden y se encuentran en esta particular Liga, innovadora a nivel europeo. Tienen cabida personas con discapacidad intelectual mínima del 33%. Son partidos de 40 minutos a Fútbol 8 con un sistema particular. Son divididos en cuatro partes de 10 minutos. Cada parte da un punto y el resultado de cada partido lo forman las periodos ganados. Hay tres puntos por partido ganado, dos por empatado y uno por perdido. Ello aumenta el aliciente para los jugadores, que se lo pasan en grande dentro y fuera del césped.

El ambiente en La Rosaleda reúne a las familias de los jugadores, que se desplazan y confraternizan. Súperheroes con capa también amenizaron las jornadas de mañana y tarde el sábado. Este domingo es la jornada final, un total de 27 partidos. Ex jugadores como Koke Contreras o Basti, muy involucrado con la familia Genuine, estuvieron presentes en La Rosaleda para contemplar la magia de jugadores sin capa pero que dan abrazos de verdad.