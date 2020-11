La historia de Xavi Cencillo: se retiró tras un brote psicótico con el Malagueño

Xavi Cencillo jugó en el filial del Málaga, en el Atlético Malagueño, la pasada temporada. Firmó en el verano de 2019 con los blanquiazules y se dispuso. Para el aficionado blanquiazul, el jugador pasó fugazmente por el conjunto blanquiazul. De hecho, se vistió de corto en escasas ocasiones durante aquella pretemporada y solo jugaría un partido oficial en Tercera, el de la primera jornada ante el Alhaurín de la Torre (0-4).

Tras aquel partido no volvería a jugar más con el Málaga y llegaría a desvincularse para poco después firmar por el Lorca. En una entrevista con Marca, Cencillo da sentido a lo sucedido con su historia. El barcelonés dejó el fútbol debido a un brote psicótico que sufrió cuando vestía la camiseta blanquiazul, a su vez provocado por abusos que vivió durante su infancia.

"Si puede ayudar a cualquier persona, yo ya seré feliz. No quiero que nadie pase por algo como lo que he pasado yo", explicaba el futbolista, que cuenta que con siete años sufrió un abuso que le marcó su vida pero del que no da más detalles. Esto le provocó más tarde una ansiedad con la que supo vivir y que combatió con lo que más amaba: el fútbol.

Poco antes de dar el salto al Avilés, Cencillo cuenta que ya iba a terapia para gestionar sus primeros cuadros de ansiedad que interferían con el fútbol. Su temporada despertó el interés del Málaga y fue ya allí tras un amistoso ante el Melilla con el filial cuando sufrió un brote psicótico que acabaría obligándole a dejar el fútbol: "Es muy duro aceptar que sufres una enfermedad mental siendo tan joven. No es lo común, y de hecho hoy en día sigue estando mal visto y considerándose algo tabú".