"Era importante dar minutos a todos"

Era otra competición. Cambiaban los rostros sobre el césped. Típico en la Copa. Ayer Muñiz quiso dar la oportunidad a varios canteranos. También debutaron oficialmente Koné y Héctor Hernández. Un once plagado de novedades. Quizás, en el fondo, la mente seguía puesta en la Liga para Muñiz. "Lógicamente teníamos la ilusión de ganar para poder seguir enfrentando a más equipos", dijo Muñiz que añadió: "La ilusión este año es otra". El de ayer fue un partido que para Muñiz era importante en el sentido de dar minutos a los que no juegan todos los fines de semana. Y así fue. Jugaron Iván Jaime, Iván Rodríguez, Abqar e Hicham. "Han podido competir y tener minutos. El fútbol base y la Academia van a dar sus frutos, no se si a corto o medio plazo porque hay muy buenos jugadores", decía Muñiz. El trabajo de los canteranos en el verde durante el choque copero de ayer es lo que le deja al gijonés un buen sabor de boca. "Es la parte positiva de hoy. Han sabido estar en el campo y enfrentarse a la dificultad de jugar contra un equipo de la categoría", destacó el técnico en sala de prensa.

Evidentemente, el resultado no era el que esperaba el entrenador ni tampoco el público que asistió al estadio. No obstante, Muñiz no pone el foco únicamente en el marcador sino en el esfuerzo que dejaron ayer sus jugadores. Eso fue lo que sacó de positivo en el encuentro ante el Almería, que se llevó su vendetta tras la derrota liguera. "Mi obligación como entrenador es que todos los jugadores estén al máximo nivel y estoy contento con el trabajo de los jugadores que han competido", declaró Muñiz tras el partido. También hizo su valoración del partido: "El Almería han hecho la misma lectura de partido, competir y que tengan minutos sus jugadores".

"En el resultado nos han superado pero en el juego han sido muy parejos. No hubo muchas ocasiones pero sí hubo alternativas en el juego", reconoció el asturiano. El técnico blanquiazul alabó la actitud del equipo. No obstante, también quiso matizar que si el partido se hubiese disputado un sábado y fuese de Liga, la motivación habría sido otra: "Son competiciones diferentes. No se puede comparar Copa y Liga porque los objetivos son completamente distintos". Todo parece indicar, según las declaraciones de Muñiz, que el partido de ayer era un trámite que había que pasar, intentar ganar, por supuesto, pero cuyo objetivo primordial era el que vino diciendo el técnico en rueda de prensa, dar la oportunidad a todos. "La Copa es interesante si juegas en casa. Si jugamos muy lejos, se estropean un poco nuestros objetivos", matizó. También habló Muñiz sobre Juanpi. El venezolano no gozó de demasiados minutos en pretemporada. "Se puso a entrenar fuerte porque tenemos que conseguir que llegue a su nivel. El sabe los objetivos que tenemos para él. Tenemos que conseguir que aguante el máximo tiempo a una intensidad alta".

Sea como sea, atrás queda esta primera derrota del Málaga en la temporada. El sábado el equipo volverá a jugar en Liga. Esta vez ante el Córdoba (18:00). Otro derbi andaluz en el que los blanquiazules perseguirán mantener la racha que llevan cosechando desde la primera jornada. "Será un rival que nos pondrá las cosas difíciles, como todos", detalló.