Javi Gracia: "Estoy sufriendo con el Málaga"

Es el Málaga ahora un asunto recurrente también en el panorama nacional. Se ve con asombro desde fuera la situación del club de Martiricos, que vive un mal momento en lo deportivo y en lo institucional. La última vez en pronunciarse sobre el equipo malagueño es un hombre que lo conoce bien y que dejó un grato recuerdo en su paso. Quizá el último gran Málaga estuvo en sus manos. "Estoy sufriendo con el Málaga por cómo está en la tabla y por la situación que atraviesa", explicaba Javi Gracia en el programa Radioestadio de Onda Cero, y admitía que no le extraña en lo que ha desembocado todo: "Era previsible, desde mi etapa e incluso desde antes se van arrastrando ciertas cosas, cada vez es más complicado sacar rendimiento deportivo en la situación en la que se encuentra el club".

El técnico, que fue destituido recientemente del Watford de la Premier League tras un mal arranque liguero, hablaba sobre una posible vuelta. Aunque, a decir verdad, el puzle no encaja. "¿Puertas abiertas allí? Creo que sí, me reciben estupendamente cada vez que voy, y voy siempre que puedo", respondía Gracia, que hablaba de su futuro: "Estaría encantado de volver a entrenar en España. Si surge alguna posibilidad, no lo voy dudar. Seguir en Inglaterra tampoco lo descarto".