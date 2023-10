El jeque Al-Thani aplaude al Málaga CF

Suelta últimamente píldoras el jeque Al-Thani. Con la causa aún abierta sobre sus presuntos delitos (apropiación indebida, administración desleal y blanqueo de capitales) cuando estaba al frente del Málaga CF, a través de las redes sociales mostraba su apoyo al equipo por el buen comienzo de temporada. Lleva años sin pisar Málaga, pero la propiedad, hasta que la justicia diga lo contrario y aunque el club esté intervenido, es suya en su mayoría.

"Felicito a todo el equipo y personal técnico. Y a todos los aficionados y seguidores. En la quinta victoria del equipo, la unión y el trabajo duro logran la victoria. Espero verlos a todos en las gradas del estadio o partidos fuera de casa. Vuestro apoyo es muy importante", decía a través de su red social favorita, Twitter, ahora llamada X, en árabe, inglés y español.

Evidentemente, el valor del club no es el mismo en Primera RFEF que en Primera División. Desde las instituciones se ha deslizado de manera continua, con el alcalde en primera persona, la necesidad de una venta para llevar al club a otra dimensión dejando de estar intervenido, aunque ya van tres años y medio desde que la policía entrara en La Rosaleda a recabar información y coger material. Repetidamente ha manifestado Al-Thani, tanto en algunas entrevistas como a través de las redes, que volverá y que no venderá jamás al club. Desde la distancia, parece seguir la actualidad deportiva de la entidad de Martiricos.

