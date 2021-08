José Alberto: "No pensaba que íbamos a estar a este nivel a estas alturas"

El Málaga sumó el primer punto de la temporada este lunes. Pudieron ser tres, pero también ninguno. Hubo muchos partidos en uno en el duelo frente al Mirandés. Finalmente, tablas y a mirar al futuro. Un empate que valoraba después José Alberto López en rueda de prensa. "No estoy contento con el resultado porque creo que fuimos merecedores de la victoria. En la primera parte merecimos al menos un gol. Estoy muy contento con lo que vi del equipo y también por el ambiente, esa comunión de grada y equipo que hacía mucho que no sentía. Fue especial y nos dio ese aliento para no dejar de respirar al rival. El Mirandés tiene fútbol y se vio en la segunda parte. Con la entrada de Messeguer nos costó porque hicimos un esfuerzo importante al inicio y no obtuvimos recompensa. Un gol ahí hubiera cambiado todo el escenario del partido", comenzaba el entrenador.

"La falta de Juande es clarísima, el otro me coge muy lejos (en referencia a la falta de Ismael Casas). Para eso está el VAR y por eso se anula", respondía sobre las acciones polémicas, para reincidir en su satisfacción: "Me deja muy tranquilo, no pensaba que íbamos a estar a este nivel a estas alturas. Jugamos con siete jugadores de La Academia. Los dos debutantes hicieron un partido super completo. Estoy muy contento con el partido, el de la primera parte es el Málaga que queremos ver. Dimos hasta que nos dieron las piernas. Hay gente lesionada importante y gente por venir, nos van a hacer mantener ese ritmo los 90 minutos".

El encuentro fue un buen máster para los jóvenes. "Estoy convencido de que va a llegar, pero estoy muy contento con lo que vi. Es muy difícil en esta categoría generar tantas ocasiones. El aficionado se va orgulloso de su equipo con 0-0. Vimos un partido de la categoría, donde generas y perdonas y luego puedes perder. Nos sirve para seguir aprendiendo, hay mucha gente joven y tienen que aprender que tenemos que meter media ocasión porque luego el rival puede tener alguna, la mete y se te queda cara de tonto", explicaba José Alberto, contento con el debut de Kevin Medina: "Los jugadores creo que en este club tienen facilidad para llegar al primer equipo, más en esta situación de necesidad, y ellos se mantienen. Hizo un buen partido, se lo mereció y por eso optamos porque jugase. Sabíamos que iba a ser determinante y esperamos que en el siguiente pueda hacer lo mismo".

El público volvió a La Rosaleda y eso siempre es una magnífica noticia. "Estoy deseando ver a La Rosaleda con el aforo completo después de lo de hoy. Cómo han empujado... Vi una comunión espectacular, tenemos que seguir ofreciéndole lo de la primera parte para que estén con el equipo. Si es así va a ser difícil sacar puntos de aquí. Los chavales lo dejaron todo", aseguraba el técnico blanquiazul, que volvía a no dar pistas con el mercado de fichajes: "Son cosas que tratamos de manera interna. El trabajo del staff técnico y la dirección deportiva ahí está, estamos todos los días hablando y viendo situaciones. Estamos contentos con lo que tenemos, pero sabiendo que hay posiciones que tenemos que reforzar".