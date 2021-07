Tres jugadores del Málaga en aislamiento por contacto con un positivo en Covid-19

Primer contratiempo serio en la pretemporada del Málaga. Tres jugadores de la plantilla están en aislamiento ahora mismo porque han estado en contacto estrecho con algún positivo confirmado. Como marca el protocolo, deben estar 10 días de manera obligada aislados y ahora toda la plantilla debe pasar también una nueva ronda de test para ver si el virus ha penetrado en el vestuario.

La nueva realidad desde que la pandemia llegó obliga a extremar precauciones. En este caso aún la competición no ha arrancado, pero será una constante, sobre todo cuando la vacunación en el tramo de edad del grueso de los jugadores aún no se ha producido de manera masiva, que pueda haber problemas de este tipo mientras no haya control.

El Málaga espera que los entrenamientos puedan seguir llevándose a cabo sin problemas una vez tengan la constatación de que no haya positivos. En cualquier caso, los tres jugadores deberán cumplir esos 10 días de aislamiento.