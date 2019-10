El Málaga CF, en descenso más de una década después

Desde el 1 de abril de 2007 no estaba el Málaga en posiciones de descenso a Segunda División B. Más de 12 años después, al club de Martiricos vuelven a quemarle los pies. Entonces fue después de una derrota en Zorrilla frente al Valladolid por 1-0 con gol de Toché en la jornada 31. Hoy las circunstancias son diferentes, con nueve partidos disputados y tras un empate en La Romareda. Los de Víctor se quedan con ocho puntos y en decimonovena posición.

Por detrás están el Mirandés, el Deportivo de la Coruña y el Oviedo. Precisamente los asturianos son uno de los grandes beneficiados de la jornada intersemanal, donde asaltaron el Heliodoro Rodríguez López para ganar 0-1 al Tenerife. Los otros dos son el Sporting de Gijón (venció por 4-2 al Almería) y el Extremadura (se impuso por 2-0 al Elche). Por delante, los blanquiazules tienen (en este orden) al Racing de Santander (8 puntos), al Lugo (9), al Extremadura (9), a la Ponferradina (10), al Tenerife (11) y al Sporting (11). Todos a menos de un partido.

Pese a ello, no da el Málaga una imagen de equipo cuesta abajo. No obstante, no es menor cierto, que no le da para ganar los partidos. No pierde pendiente el calendario, que en las siguientes dos jornadas le empareja con dos equipos que están en la zona noble de LaLiga Smartbank. Este domingo en El Alcoraz espera el Huesca de Shinji Okazaki, que marcha cuarto con 15 puntos. Al otro sábado, en La Rosaleda, estará el líder, el Cádiz, que tiene 22 y manda con autoridad.