Un malaguista en Got Talent versiona a Pablo Alborán

Los colores blanquiazules dominaron el famoso programa de televisión Got Talent gracias al cantautor malagueño Iván Peláez, que asombró a todos con una versión de la que posiblemente sea la más famosa canción del también malagueño Pablo Alborán. Una adaptación del famoso 'Solamente Tú' con una letra sentimental en clave malaguista (se puede ver en el vídeo inferior).

Iván Peláez apareció en el plató de Got Talent dispuesto precisamente a eso, a demostrar que tiene talento y que el programa le viene como anillo al dedo. El cantautor, además del tema, llevaba enfundada una camiseta del Málaga con el nombre y el dorsal del eterno Weligton a la espalda.

A la hora de las votaciones recibió dos síes y el no de un Risto Mejide que pese a todo no fue lo duro que acostumbra en su crítica y alentó a este cantautor del Málaga a componer su propio himno completo. Edurne, que se había movido en su análisis en la misma línea de Mejide, le dio el sí definitivo con el que pasaba a la siguiente fase.

No obstante, esta actuación nunca llegó a emitirse en televisión, confesó el propio Iván Peláez en su cuenta de Instagram: "Por fin puedo enseñaros mi participación en Got Talent. ¡Qué ganas de hablar después de tanto tiempo! Aquí tenéis mi participación en Got Talent, al final no se emitió por televisión por decisión de la cadena pero aquí os la traigo".