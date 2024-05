600 malaguistas en San Fernando

En otras circunstancias podía haber sido un desplazamiento histórico en cantidad, pero el hecho de que el Castellón ya haya conseguido el ascenso directo y que la marcha del equipo no sea la mejor no ha ayudado a un masivo éxodo malaguista a San Fernando. No obstante, habrá una muy seria representación de la afición blanquiazul en las gradas de Bahía Sur este domingo. El club había recibido 1.600 entradas de parte del San Fernando para poner a la venta y finalmente se han vendido en torno a 600 entre las peñas y particulares, quedando 1.000 liberadas para el equipo local.

En La Isla el partido es la última oportunidad de engancharse a la pelea por la salvación. Está a cinco puntos de distancia con nueve por jugar. De hecho, podría ser matemáticamente equipo de Segunda RFEF si el Málaga vence y se dan resultados adversos para sus intereses en otros campos. Tras jugar las tres temporadas de existencia de la categoría sería un palo duro para un proyecto que es ambicioso y que tenía el fútbol profesional en la cabeza.

Viene una fase de ascenso para la que el malaguismo volcará sus esfuerzos para que el equipo no esté solo. Por la distribución geográfica, la primera eliminatoria se perfila con visita a Galicia o Cataluña. Los cuatro primeros puestos están copados ahora mismo por Deportivo, Barcelona B, Nástic de Tarragona y Celta Fortuna. Quinto y sextos son dos equipos leoneses, Ponferradina y Cultural. Sea cual sea el enfrentamiento, será un rival con bastantes kilómetros de por medio, lo cual no será óbice para que haya mucho malaguista en las gradas. Pero antes, San Fernando, donde el equipo necesita ganar. En la localidad de la Bahía de Cádiz habrá oportunidad de disfrutar de la gastronomía local antes del partido y después a la espera de ver ganar a un bloque que sólo lo hizo una vez en los últimos seis encuentros.