Los movimientos tectónicos en el Málaga CF

A seis puntos de distancia de la zona de salvación, la pesadilla continúa en el Málaga, con 10 puntos en 15 partidos. El empate logrado gracias al gol de Juande (no sólo la pifian los blanquiazules, también Mariño, uno de los mejores porteros de la categoría) no debe engañar si de tomar decisiones drásticas se trata. Viene ahora una semana con un incómodo partido de Copa del Rey ante un Segunda RFEF que no se debe tirar porque cualquier estímulo positivo puede ayudar a cambiar una dinámica terrible, pero que no pesa tanto como un partido de Liga. Habría margen para Zaragoza, el partido en mayúsculas que ha acometido una revolución echando a entrenador y director deportivo por la deriva del proyecto. Porque se habla y se trabaja para reforzar al equipo en enero. Pero hay que llegar vivos a Navidades, en distancia para no tener que hacer un milagro. El fantasma del año de Míchel, que fue ya sustituido cuando el equipo era un cadáver, está ahí.

La inestabilidad en el Málaga no se circunscribe al césped, al contrario, emana desde una situación anómala de ya demasiados años a nivel estructural. La labor como administrador de José María Muñoz apagó un incendio con amenaza de desaparición. El equipo tiene un tope salarial alto para la categoría, debería estar peleando en zona de promoción. Pero faltan caras visibles.

Hay movimientos entre bambalinas cada vez menos disimulados. La inyección económica de la instituciones permitió aumentar el límite salarial a teóricos puestos de zona noble. Pero las instituciones quieren rentabilidad. En este caso no es dinero, sino buen imagen. Es curso de elecciones municipales, con Ayuntamientos y Diputaciones en juego en 2023. Están previstas para el 28 de mayo. Justo ese mismo domingo primaveral del próximo año se celebra la última jornada de las eternas 42 de LaLiga Smartbank. No será lo trascendental a la hora de votar, pero no es lo mismo estar en una fiesta que en un velatorio deportivo.

El sorprendente tuit del alcalde De la Torre el domingo, horas antes del partido ante el Sporting, hay que interpretarlo en esa clave. Que el primer edil diga alegremente que Pepe Mel es el hombre que va a fichar “lo que decida” en el mercado de invierno no es un brindis al sol. Es marcar territorio en esos movimientos tectónicos alrededor del club. Pero lo que él imaginaba como un 28 de mayo de 2023 triunfal con el Málaga en Primera se vislumbra ahora como una utopía. El alcalde, hombre versado y de sobra experimentado a sus 80 años, igual ha aprendido tarde que en fútbol, aunque es más fácil ganar con dinero, tener más dinero no garantiza nada. Y puede no evitar un terrible descenso a Primera RFEF para toda la ciudad.