Muñiz: "El equipo nunca da la espalda a los partidos"

Victoria balsámica para el Málaga, con el doble valor de firmarse a domicilio. Aunque con las revoluciones bajas como de costumbre, sí mostró su alegría Juan Ramón Muñiz. "Estábamos muy tranquilos porque el día a día es bueno, el equipo nunca da la espalda a los partidos. Cuando el equipo compite bien tiene muchas opciones de ganar. El día a día te hace ser optimista porque vamos superando situaciones difíciles y para los equipos que bajan esas situaciones son más complicadas. El equipo es maduro y compite muy, muy bien. Hoy se trabajó como exigía el rival", comentó en primera instancia.

"Vimos un gran encuentro, dos equipos que pelearon por los tres puntos hasta el último segundo, a buen nivel, con intensidad, se vio un partido muy completo. Nos podemnos ir muy satisfechos porque ganamos a un muy buen equipo, en un campo complciado, cuando están arriba tantas jornadas no es casualidad", explicó el entrenador asturiano, que siguió: "Hicimos un encuentro completo, no decaímos con el gol del empate. Hicimos un gran trabajo, nos debemos ir muy satisfechos. Los partidos, como son en la categoría, son muy igualados".

No es amigo de destacar figuras. "Se lo merece él, el equipo y todos. Nunca me gusta hablar individualmente de jugadores porque uno solo no consigue objetivos, por eso destaco al equipo. No se hubiera ganado sin el trabajo del equipo", dijo. Sí se mojó más sobre la acción previa, donde Harper cayó al suelo. "Hay disputa, dos jugadores al suelo y el balón nos queda favorable para la contra. El árbitro debe valorar si parar. Nosotros tenemos que atacar y tuvimos la suerte de marcar el gol. Desde fuera, los profesionales poco podemos decidir. Mientras no esté el balón parado, a jugar", reconoció.

Juan Ramón Muñiz también habló sobre otros temas:

Actitud

"Muy trabajado porque sabíamos que veníamos a un campo difícil y ante un rival en forma. Veníamos a llevarnos los tres puntos en un partido difícil que van a pequeños detalles, la semana pasada cayó a favor del Granada y esta vez de la nuestra. Hay que seguir trabajando y luchando, si no no caen los puntos. El nivel de juego y de ritmo es muy alto hasta los últimos segundos porque ahí se deciden muchos partidos. Cada punto que sumas debes celebrarlo porque la categoría es muy, muy complicada, debes hacer muy buen trabajo. Los jugadores tuvieron recompensa, por lo tanto, jornada completa para nosotros".

Minutos finales

"El equipo está manteniendo una línea bastante buena. El partido en Pamplona también se fue por expulsiones y situaciones difíciles, en Gijón en el 94...El equipo trabajaba para los tres puntos en campos complicados, pero no acompañaron los resultados. Hay que valorar marcharse de aquí satisfechos porque el buen trabajo tuvo premio. Por los puntos y porque la afición debe estar satisfecho del esfuerzo de su equipo para llevarse la victoria".

Mallorca

"Veo un equipo sólido, que compite todos los partidos y hablábamos que en Marbella ya demostraron que es muy difícil de superar, un equipo bueno de la categoría, Cada partido que ganes es para celebrarlo porque nos espera otro rival duro. No es fácil ganar en ningún sitio y menos en Mallorca".

Adrián

"No, es un cambio por diferentes motivos. Tenía amarilla y él me pide el cambio porque está cargado. Es un acto de compañerismo porque al ver que no estaba al 100% prefirió que otro compañero participara. No está lesionado, pero sí con una sobrecarga importante. También necesitábamos gente para hacer faltas en el centro del campo porque el partido estaba abierto".

Estatus

"Los recién descendidos tienen problemas que se van añadiendo y hay que ir superando, los principales es que no es favorito es ningún sitio. Puedes llevar un nombre pero o te pones a disputar un partido...En el equipo no había dudas. Es cierto que llevas dos derrotas, parece que los recién descendidos no pueden perder nunca, pero sí. Hoy se trabajó bien y nos acompañó el resultado, los otros días no. Lo único que queda es el resultado, pero durante la temporada vemos que hay que ponerse el mono de trabajo y calidad".