Muñiz: "Tenemos que pensar solo en sacar los tres puntos"

Juan Ramón López Muñiz, entrenador del Málaga, valoró en rueda de prensa la victoria de su equipo ante el Gimnástic de Tarragona. El conjunto blanquiazul sacó tres puntos muy valiosos en un encuentro bastante sufrido y ante un rival que fue muy exigente durante los 90 minutos, tal y como afirmó el técnico malaguista: "Tenemos que empezar a fijarnos en los tres puntos, pensar en el presente y estar satisfechos con el partido que hicimos. El equipo compitió muy bien. El rival era difícil, y creo que se consiguió la victoria con mucho esfuerzo y mérito, exactamente como pide esta categoría. Estoy satisfecho por muchas cosas. El equipo tuvo ocasiones y defendió como tiene que hacerlo. En general, creo estuvimos muy bien. Lo que tenemos que hacer es centrarnos en sacar los tres puntos. Cada semana hay tres puntos en juego, y no vamos a pensar más allá de eso. Eso es lo único importante de cara a los partidos que quedan".

El partido estuvo lleno de altibajos. El Málaga sufrió mucho durante la primera parte, con algo de desorden en el centro del campo y en la producción ofensiva. En la segunda, el equipo mejoró y consiguió un gol que defendió con éxito en los minutos restantes con algo de sufrimiento: "Todos lo partidos son así en esta categoría. No hay diferencia con lo que hemos vivido hasta ahora. Estamos acostumbrados a tener partidos tan disputados, es lo normal en Segunda. Los equipos de la zona alta de la tabla están ahí porque compiten bien, y nosotros lo hicimos contra el Nàstic", explicó el entrenador del Málaga, que destacó la dificultad y la igualdad que presenta la categoría.

El Málaga consiguió la victoria por la mínima con un gol de Dani Pacheco y volvió a sumar una jornada más sin que marquen los delanteros y dejando sensaciones agridulces en cuanto al juego del equipo: "Tenemos la costumbre de ver solo lo malo. Hay muchas cosas buenas por el camino, se han conseguido muchos logros. Lo entiendo porque la gente es exigente y quiere más, pero creo que hay que dar más valor a lo que está haciendo el equipo y ser más optimistas porque está logrando muchas cosas positivas. Lo que hay que hacer es competir y jugar como lo estamos haciendo", comentó Muñiz.

El técnico asturiano también destacó la figura de Pacheco, clave en la victoria con un gol que significó los tres puntos para el equipo malagueño: "Cuando marca y da la victoria al equipo no se puede decir nada malo de él. Esperamos que Pacheco tenga continuidad y pueda seguir aportando así porque es un jugador muy importante para nosotros y para el equipo".

El Málaga tuvo un partido muy complicado, el equipo local tuvo ocasiones manifiestas de gol para adelantarse durante la primera parte, pero la falta de acierto impidió que los locales se pusieran por delante. El partido cambió totalmente a partir del gol malaguista, y el conjunto blanquiazul respiró con un dominio que se mantuvo hasta el pitido final. En cuanto a la imagen que mostró el equipo local, Muñiz destacó que no le sorprendió el alto nivel del conjunto catalán, aunque consideró justo el resultado: "No me esperaba un Nàstic diferente al que tuvimos enfrente. Desde enero han mejorado en muchos aspectos. Tengo que reconocer que la progresión es importante. Esperaba un partido como el que hicieron, complicando mucho las cosas. Hay que felicitarles porque hacen un gran trabajo, aunque a veces los resultados no acompañen. En cuanto a si es injusto o no el resultado por las ocasiones falladas, a nosotros nos pasa igual a veces, pero creo que tuvimos ocasiones para ampliar el resultado, así que, en ese aspecto, lo veo justo".