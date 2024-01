En el nombre de Don Joaquín Peiró

La Rosaleda vivió un día de emociones para honrar la memoria de una de las grandes personalidades de la historia del Málaga CF, Joaquín Peiró, el arquitecto del primer gran Málaga CF, que llegó a jugar unos cuartos de final de la Copa de la UEFA. Sánchez Broto, Mikel Roteta, Gerardo, Gonzalo de los Santos, Bravo, Juanito, Basti, Raúl Iznata, Koke Contreras, Juan Carlos Añón, Movilla, Juan Carlos Pérez - Frías, Miguel Zambrana, Manuel Hernández Navarrete, Mariano Santiago… una más que notable representación de los afamados ‘Peiró Boys’ invadió la Sala de Prensa ‘Juan Cortés’ para homenajear a un entrenador que, tal y como reza el libro sobre su vida, es todo un mito blanquiazul. Era el día de su 88 cumpleaños.

Al acto de presentación de la obra ‘Peiró – Un mito de la Liga, Calcio y de los banquillos’, escrita por Juan Carlos Casas, también acudieron el administrador judicial del club, José María Muñoz, el consejero de Relaciones Institucionales, Francisco Martín Aguilar, el consejero José Antonio Ruiz Guerra y el entrenador malaguista, Sergio Pellicer. Su familia estuvo presente representada por su viuda Mari Carmen, sus hijos Natalia y Joaquín y su nieto Roberto. La AD Ferroviaria, primer Club de Peiró como jugador, contó con la representación de su presidente, Javier Puig. En la mesa de presentación, conducida por Francisco Cecilio, tomaron asiento el autor del libro, Juan Carlos Casas, Lorenzo Rico, exjugador de balonmano y yerno de Joaquín, el periodista Alfredo Relaño y el exjugador malaguista José María Movilla.

Koke Contreras, el portero de aquel gran equipo, recordaba a Peiró y Luis Aragonés. “Eran muy amigos. Peiró también fue muy sabio. Nos dio capacidad de autogestionar un vestuario. No se le pasaba nada. Confiaba en ese grupo. Si había algo que no le gustaba, te tocaba la fibra”, decía el portero, al tiempo que Mikel Roteta apuntaba que "cuando llegó Joaquín me di cuenta de que tenía una manía. Cuando hacíamos el grito de guerra me ponía la mano a la espalda para poder darlo. El gol de la Intertoto fue un tiro de Miguel Ángel que me dio ahí…”.

Juan Carlos Añón, su segundo en esa etapa, afirmaba que "para mí fue una bendición que se cruzara en mi camino. Las cañas siempre con dos dedos de espuma decía. Le encantaban las charlas y las reuniones. Su idea era que nos admirásemos y respetásemos todos. Tenía un sentido del humor increíble. Era muy elegante”. Algunas muestras de la huella que dejó en Málaga el entrenador.

Trayectoria malaguista

Joaquín Peiró dirigió al Málaga CF en 42 encuentros de Segunda División, 15 de Copa del Rey, 152 de Primera División, 6 de la UEFA Intertoto Cup y 10 de la Copa de la UEFA. Durante este periodo de cinco temporadas, D. Joaquín dejó en la capital de la Costa del Sol una histórica huella deportiva, pero aún más profunda fue su impronta personal.