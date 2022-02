Los nombres propios de Manolo Gaspar: Antoñín, Adrián, Kevin, Dani Martín...

Manolo Gaspar en su amplia comparecencia, donde analizó cómo fue para el Málaga la ventana invernal de fichajes y explicó las causas de la postura blanquiazul, también tuvo tiempo para tratar muchos casos particulares. Varios nombres propios que estuvieron sobre la mesa y de los que el director deportivo opinó y dio a conocer su situación. La opción de Adrián López, la decisión de Antoñín, la oferta por Kevin, el estado físico de Dani Martín...

El delantero asturiano es una de las piezas que puede añadirse a la plantilla porque se encuentra sin equipo y se unirá a los entrenamientos de Natxo González en breve. "No está entrenando con nosotros, se recupera de una molestia que tuvo y cuando esté disponible entrenará con nosotros. Si está en un buen nivel y mejora lo que tenemos lo incorporaremos", dijo el paleño, que tranquilizó sobre Dani Martín: "Está totalmente recuperado, está entrenando como un león. No puedo contestar nada más. Está totalmente recuperado del percance que tuvo y muy motivado entrenando".

Uno de los asuntos más comentados en estas semanas fue el de Antoñín, que estuvo en la rampa de salida y continuará hasta junio en Martiricos. Aunque ya había hablado sobre el tema, Gaspar volvió a manifestarse. "Antoñín hizo un gran esfuerzo por venir al Málaga, es malaguista y el Málaga hizo un gran esfuerzo porque viniera. En los momentos de duda es un jugador joven, se equivoca. Nosotros hablamos en su momento y la decisión suya es continuar porque es lo que cree, lo que quiere y esperamos que recupere su nivel porque cuando lo haga será un jugador muy importante", afirmó.

Hubo una propuesta encima de la mesa por Kevin. "Sólo hemos recibido una oferta formal y es por Kevin. La postura es no malvender mientras se pueda. Si llega, como fue la salida de Antoñín, mientras tanto escuchamos las ofertas, pero sólo atenderemos las bien valoradas y el valor se lo ponemos nosotros", profundizó el director deportivo malaguista: "El Málaga venderá futbolistas cuando las ofertas sean coherentes, el futbolista esté bien valorado o no haya más remedio que vender. No tiene porqué salir por la cláusula si están bien valorados. Muchas veces rechazar una oferta es mejor que hacer tres fichajes. Creo que la decisión es acertada porque no está bien valorada la oferta que llega".

Fue cuestionado por Andrés Caro y Dani Lorenzo, dos habituales con el primer equipo. "Los dos son jugadores del juvenil, ni siquiera del filial. Tienen una proyección importante, no queremos equivocarnos con ellos, pero su rendimiento los están poniendo donde los está poniendo. Hay otros entrenando esporádicamente con una proyección tremenda. Aquí no se regala nada a nadie, somos muy exigentes. Sabemos que si tienen que salir no va a haber ningún tipo de problema", finalizó.