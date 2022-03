Los números no sostienen a Natxo González

Han transcurrido nueve partidos, dos meses, desde que Natxo González se hiciera cargo del Málaga. Seis puntos de 27 posibles son cifras que no sostienen a nadie. "¿Cómo voy a defender mis números?", decía el técnico vitoriano en una rueda de prensa posterior a la derrota ante el Huesca bastante incómoda para él. Su lenguaje corporal y tono denotaban a un hombre bastante tocado que intentaba explicar lo que el equipo había hecho bien. Todo se desmontó con el error grosero de Dani Barrio.

José Alberto López fue destituido en la jornada 24 de LaLiga Smartbank, habiendo sumado 31 puntos de 72 posibles. Los números de Natxo González empeoran a los del asturiano, que tenía una renta de ocho puntos sobre el descenso con cuatro equipos entre medias. Ahora, la distancia es de seis y sin ningún club de colchón. El Málaga es el club que marca la permanencia, al que la Real Sociedad B y el Fuenlabrada, los equipos que muestran algo de vida, ven como pieza a cazar para la permanencia.

En este periodo de Natxo al mando, el Málaga ha marcado cuatro goles y ha recibido 12. Son cinco derrotas, tres empates y un triunfo. En seis partidos se ha quedado con el marcador propio a cero y sólo una vez, en el empate ante la Ponferradina, no se recibió un gol. Hay evidentemente un defecto en la confección de plantilla con el gol. Son 27 goles en 33 partidos, la tercera por cifra de la categoría, sólo empeorada por el desahuciado Alcorcón y el Fuenlabrada. Sólo se sostiene con una defensa impoluta. "No te pido que atajes las que vayan dentro, pero por lo menos no te metas las que vayan fuera", cuentan que le dijo Alfredo di Stéfano a un portero del Valencia en su etapa de entrenador. Lo que hace Dani Barrio, un error que puede ocurrir pero que cuesta creer, en el partido ante el Huesca no cumplió aquella petición del genio argentino. Se debatía con Dani Martín y, aunque mejora la media de su paisano (1.55 por encuentro recibido por el internacional sub 21 y 1.23 por el veterano), ha ido a peor desde su gran actuación en Zaragoza. El equipo defiende mejor y se reciben menos disparos a puerta, pero se suman menos puntos. El meta ya asume que se irá en verano, pero también él tiene un cartel que defender para salir al mercado.

Ya cuando se destituyó a José Alberto y vino Natxo había carestía económica y se firmó después de que varios entrenadores no aceptaran las condiciones que transmitió Manolo Gaspar. Aunque se ha recibido una inyección a través del fondo CVC de LaLiga, no se está para dispendios. Pero el drama económico si se baja a Primera RFEF es incalculable. El viernes hay un partido en Girona. Los números son insostenibles para Natxo, que de momento sigue al mando del banquillo malaguista. No se sabe por cuánto tiempo.