La odisea de Nelson Monte en Ucrania

La Guerra de Ucrania, al igual que todas las demás, deja unos testimonios únicos que sorprenden a todos los que no hayan pasado por algún conflicto bélico en sus propias carnes. En este caso, el central del Málaga CF Nelson Monte vivió el estallido de la invasión de Rusia a la nación presidida por Denís Shmihal.

El defensa habló de este tema en el programa 'Área Malaguista' de 101 Televisión y comentó su sentir con el comienzo de esta contienda que está sucediendo al este de Europa: "Es un poco difícil explicar el miedo que sientes en Ucrania. Imagina despertarte con bombas, porque es algo que no imaginaba al fichar allí. Me desperté y la primera no sabía que era, pero miré por la ventana y me di cuenta de lo que sucedía".

El impulso natural fue de intentar salir de Ucrania para salvar sus vidas, por lo que se venía con la potencia militar de Rusia y el apoyo incondicional de China en el apartado económico para que no se resienta tanto la potencia dirigida por Vladímir Putin en una guerra con tanto desgaste cómo está siento esta. El futbolista nacido en Vila do Conde dio su testimonio de cómo se complicó esta misión para él y su familia: "Fue muy difícil salir de allí. Los aeropuertos estaban colapsados y encima íbamos a ir a Polonia y no pudimos porque las ciudades cercanas estuvieron siendo atacadas y entonces salimos por Rumanía".

El futbolista vivió toda esa situación, ya que coincidió con su etapa en el Dnipro y tuvo que huir porque su vida corrió serio peligro. No obstante, al igual que la suya, había muchas más y el jugador demostró su calidad humana al ayudar a una trabajadora de dicho club y su familia a subsistir en Portugal durante bastantes meses. "Un amigo mío salió de allí y está ahora en el Girona. Ahora otro caso de una familia que ya no está en Portugal, pero durante un año y algo una familia que trabajaba en el club le conseguí un piso y le pagué un colegio para las niñas y un trabajo para Sasha que era esta mujer, pero tienen una mentalidad muy fría y muy distinta a nosotros y ha decidido regresar a Ucrania después de todo este tiempo", desveló el central del Málaga CF en el prgrama ya mencionado con anterioridad.

Todo esto acabó para el defensa con su fichaje por la UD Almería, que no fue su mejor experiencia profesional en cuanto a nivel personal, porque no jugó, a pesar de que el conjunto rojiblanco consiguió el ascenso a la máxima categoría del fútbol profesional y explicó el motivo de su poca participación. "Lo de Almería fue un problema de tiempo en mi llegada, porque Rodrigo Ely llegó la semana de antes y debutó tres días antes de mi llegada allí, ya que jugó un sábado y yo aterricé el martes posterior. Él comenzó a jugar muy bien y llegó hasta a marcar tres goles si no recuerdo mal siendo defensa central. Desde ese momento, ya estuve yo por detrás y me tocó un trabajo que no nos gusta a los jugadores que es de no jugar, pero seguir ayudando a que el ritmo de entrenamiento sea bueno y se pueda competir en buenas condiciones".