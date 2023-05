Las palabras de Pellicer tras el descenso del Málaga

Sergio Pellicer habló en la sala de prensa de Mendizorroza, escenario donde el Málaga CF ha terminado de certificar un descenso a Primera RFEF que se daba por hecho hace semanas. Abadito y agotado el técnico de Nules. "Hemos peleado hasta el final. Hay que medir mucho las palabras. Es un momento doloroso, tanto en lo personal como profesional, para jugadores, grupo, staff; lo que más duele es la gente. Nadie pensaba esto", reconocía.

Una reacción futbolística que ha llegado tarde, ya con un Málaga sumergido en el descenso. "Hemos peleando con un equipo que está luchando por el ascenso directo, en la penúltima jornada y en su estadio, no ha habido diferencia. El equipo se ha soltado cuando iba por debajo en el marcador, lo que ocurre es que esto es un hábito de trabajo diario, esa excelencia, pero hay que hacerlo desde el primer día de pretemporada. La excelencia es un hábito. Nos hemos equivocado, pero ahora mismo estoy vacío. Es momento de reflexionar. Si hubiésemos competido como hoy, con esta regularidad, no habríamos estado en esta situación, estoy convencido, desde la humildad".

Y un futuro en el aire, pese a que el club le ratificó en el cargo públicamente en las últimas semanas, este desenlace podría modificar el plan. "Hay gente que está encargándose de eso, ya trabajando; no es momento de hablar de futuro, sobre todo para los entrenadores, que estamos tan expuestos, con más desgaste; el aficionado quiere ahora ese duelo. Ahora el club se tiene que poner a trabajar, aquí no importa lo individual, sino lo colectivo, que el Málaga CF tenga un ambiente limpio y que ilusione. El pilar fundamental es la afición, que exista unión, no división. Simplemente eso", apagado Sergio Pellicer ante los medios de comunicación. Y es que se avecina un verano largo, también tenso, en la entidad de Martiricos.