Ni los árbitros respetan al Málaga: un penalti inventado no corregido por el VAR

Inverosímil el penalti que decantó la derrota del Málaga en Tenerife. Se puede criticar el juego del equipo, las decisiones de Guede, el acierto... Pero el 2-1 fue un disparate que no se puede tolerar en la era del VAR. Ya estaba con 10 el equipo blanquiazul tras la expulsión de Bustinza y en el minuto 74 un balón filtrado acaba en cerca del área pequeña. Juanfran se anticipa a Enric Gallego, que golpea al defensa malaguista.

No se sabe qué vio Caparrós Hernández, que decretó la pena máxima. Puede ser un error, pero lo lamentable es que desde la sala VOR de Las Rozas no se corrigió nada después de un par de minutos. Los jugadores del Málaga no daban crédito, pero es la realidad de un equipo que está cuesta abajo y sin frenos. Ni los árbitros respetan a este club... Con 10 y el 2-1 ya fue un ejercicio de impotencia absoluta. Vienen días duros.