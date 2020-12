Las "pequeñas finales" del Albacete

El próximo rival del Málaga, el Albacete, es el actual colista de la Segunda División con 14 puntos. El cuadro manchego no ha terminado de arrancar en esta temporada 2020/2021, pero consiguió un triunfo de enorme valor en Anduva, donde endosó un 0-2 al Mirandés. Ahora mira el calendario sabiendo que el tiempo apremia. "Todos los rivales son directos. No importa su posición en la tabla. Son pequeñas finales. Tenemos que subirnos a todos los trenes, y el primero es el del Málaga", declaró ante los medios de comunicación Diego Caballo, lateral zurdo del cuadro albaceteño.

"El último partido sabíamos que era una carta que había que coger sí o sí. Llegaba un tiempo sin competir y los de abajo habían ganado, por lo que sabíamos que si no conseguíamos los tres puntos, la salvación se complicaba. Hicimos las cosas bien. Competimos bien. Y tuvimos esa fortuna que fue meter los dos goles y conseguir que no nos hiciesen gol. Anímicamente nos sirve. Llevábamos muchos partidos sin ganar y sumamos ante un gran rival, que estaba muy cerca de play off", añadió el defensa.

El Málaga sabe bien lo que son los triunfos balsámicos y verse en posiciones comprometidas: "Cuando las cosas no van bien, no funciona nada. No es fácil esta situación en la que estamos, sufrimos mucho. Es complicado. El abrazo entre Nico Gorosito y Tomeu refleja lo que sentimos lo que componemos el equipo, jugadores, entrenadores, gente que nos rodea… llevábamos mucho tiempo sin ganar y conseguimos marcar más de un gol, portería a cero. Y eso te libera".