Las pifias de Javi Jiménez, demasiado caras

No se duda de la honradez y del esfuerzo de Javi Jiménez. Ha sido el preferido de los cuatro entrenadores que ha tenido el Málaga en el último año y medio. Pero la acumulación de fallos que cuestan puntos es ya insostenible para el lateral zurdo jiennense, convertido en imagen de la marcha de un Málaga errante. El equipo dio la cara y estuvo a centímetros de ganar en La Romareda, pero debió jugar 75 minutos con un jugador menos. La lista de errores del lateral es grosera.

En Zaragoza, Javi Jiménez tuvo mala suerte, pero en el nuevo fútbol de la cámara lenta y del fotograma a fotograma, la entrada que hizo, tras resbalar y tocar el balón sobre Bermejo, en el Nuevo Testamento del fútbol, se ve como roja. Y más si es el árbitro de campo el que lo decreta ya. En Cartagena fue él quien dio el balón defectuoso a Esteban Burgos que condicionó el partido también.

Mel acabó poniendo a Cristian Gutiérrez de lateral izquierdo. Y no lo hizo nada mal el marbellí, al contrario, que hizo un despliegue enorme para cubrir la banda con la ayuda de Aleix Febas. Lo que se vio durante el partido no fue lo que pudo trabajar el equipo. Y no es la primera vez que Javi Jiménez condiciona un partido con un error en el primer tramo. Aunque si los técnicos, uno tras otro, le eligen siempre para jugar...