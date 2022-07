El presidente del Braga sigue apretando: "Quien quiera llevarse a Horta tendrá que pagar su precio real"

El presidente del Sporting de Braga António Salvador se está mostrando muy sólido en las negociaciones que tiene abiertas con el Benfica por Ricardo Horta. Son ya varias las ofertas del club lisboeta que ha rechazado el máximo dirigente bracarense y no está por la labor de perdonar ni un céntimo del traspaso del extremo portugués, del que el Málaga CF percibiría una suculenta porción que ayudaría con creces a la planificación de la presente temporada.

"El lunes Horta se presentará en el entrenamiento como Carmo, que estuvo en la Selección", decía el presidente sobre Ricardo y otro jugador, David Carmo, ambos pretendidos por diversos clubes: "Horta un jugador muy importante para nuestro club, el lunes empezará a trabajar para preparar el inicio de una nueva temporada, que esperamos sea de grandes logros personales y colectivos. Es el máximo goleador de la historia del club y estamos deseando que llegue para tenerlo aquí después de sus vacaciones".

El presidente insistía en que ambos jugadores son de su propiedad y que quién los quiera, tendrá que pagar la cantidad que ellos piden, no lo que fijan otros: "Horta y Carmo estarán aquí el lunes y esperamos que puedan vestir esta camiseta durante toda la temporada. David y Ricardo son dos de los mejores jugadores portugueses, jugadores de la selección. Quien los quiera tendrá que pagar su precio real. Los clubes están acostumbrados a no dar el debido valor a los jugadores en Portugal. Eso ha cambiado, la diferencia entre nosotros y los demás ya se empieza a ver entre estos otros y los clubes de Europa, entonces es normal que quieran fichar a los mejores jugadores de Portugal".

António Salvador insistió en que para él, su plantilla está cerrada a expensa de una salida pero que cuentan con todos los jugadores y no plantean ninguna salida: "Nuestro plantel está cerrado, si no sale nadie, no entra nadie. Solo si sale alguien vamos a fichar, de momento las cosas están prácticamente cerradas". Aunque se considera un club vendedor, apunta que este verano no tienen necesidades: "El Braga siempre tiene que vender, los ingresos operativos no cubren los costos y tenemos que vender activos todos los años. En este mercado o en el mercado siguiente, tendrá que vender para el año que comienza hoy. Braga ha tenido la ventaja siempre de ir avanzando con el año anterior resuelto. Tranquilos, esperemos lo que nos diga el verano. Luego tenemos un tiempo para trabajar, ganar y valorar nuestro patrimonio".