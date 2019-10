Más que puntos, el Málaga suma partidos sin ganar. Las buenas sensaciones cosechadas ante el Zaragoza se esfumaron de un plumazo en El Alcoraz. A la hora de hablar sobre los problemas del equipo, Víctor Sánchez del Amo fue directo: "La primera parte, sin duda, ha sido más problema de actitud que de otro tipo. Hemos intentado buscar soluciones, pero nada más empezar la segunda parte, la expulsión dejó el partido desnivelado a favor Huesca. Los jugadores han trabajo y creado peligro a balón parado y poco más".

El entrenador del Málaga fue reiterativo de los primeros 45 minutos cuando le preguntaron por su estado de ánimo tras la derrota. "Estoy cabreado porque no nos ha gustado nada la primera parte. La preocupación es la misma, no vamos a volvernos locos, entiendo que la primera parte ha sido un accidente. Todas las situaciones estaban claras, llegamos tarde a las segundas jugadas, nos ha costado con y sin balón. Es un tema de actitud", comentó un Víctor que no tuvo miedo de mojarse respecto a las decisiones arbitrales:"En la la primera parte ha habido una circunstancia con 1-0 en contra que no entendemos. No ha sido revisado el penalti a Boulahroud, que es clarísimo. Podía haber sido una situación que nos hubiera metido en el partido. No entiendo que el arbitro no haya ido a verla en la pantalla".

Sin embargo, Víctor intentó buscar el lado menos negativo de una noche negra: "Los puntos que hemos ido sacando con trabajo y buen juego suman, esto es muy largo y confiamos en los jugadores. Han sido los primeros 45 minutos malos de la temporada, no hemos competido y nos hemos llevado dos goles, también hemos tenido mala suerte con las decisiones arbitrales". No está preocupado el técnico blanquiazul, ya que "la clasificación importante es la final y queda muchísimo. Equipos que estaban abajo en temporadas anteriores después han terminado arriba, el Cádiz es un ejemplo de ello. Esto es muy largo y la línea de juego del equipo es la que te da los resultados".

Analizando el resto del partido, mostró su disconformidad con el tanto de Juan Carlos Real: "El segundo gol es muy claro, un jugador que ha entrado por nuestra defensa como Pedro por su casa, esto no nos había pasado antes. Hemos perdido los rasgos que nos estaban permitiendo competir. En la segunda se ha intentado más con un jugador menos, es lo único positivo de la derrota". El rival también tuvo sus méritos, que se potenciaron por los errores malaguistas. "Cuando un equipo está bajo de actitud y además con un rival como el Huesca, que tiene proyecto para ascender, se marca mucho esa diferencia. Sin actitud es muy difícil poner en práctica cualquier táctica", alegó.

Juankar salió al terreno de juego en la segunda mitad, a pesar de tener cuatro amarillas. Finalmente el defensor estará ante el Cádiz, al contrario que el capitán. "Perdemos Adrián por expulsión y preparamos el partido con los que tenemos. No podemos pensar en los que no van a estar. Tenemos esa dificultad desde el principio y no la ponemos como excusa", afirmó un Víctor Sánchez del Amo que explicó el motivo de las rotaciones: "Ha sido un circunstancia de jugar jueves y domingo, para aprovechar frescura física, pero no se ha puesto de manifiesto. El reglamento nos permite hacer los cambios que nos permite, sino hubiéramos hecho mas".

El entrenador del Málaga concluyó explicando cómo fue su reencuentro con Okazaki: "Nos hemos saludado, le cogimos mucho cariño en el poco tiempo que compartimos y le hemos deseado suerte. Es bonito encontrarse con personas con las que tienes una relación bonita en poco tiempo. Ahora somos rivales".