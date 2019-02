La promesa de Adrián González

"Si subimos a Primera División, me visto de torero para la celebración, va a quedar bien... Me dejo bigote y me visto de torero, me va a quedar fenómeno". Se viene arriba Adrián González en una entrevista concedida a los medios oficiales de LaLiga. El centrocampista del Málaga dejó una divertida promesa. Pero más allá, demostró tener las ideas claras.

"Me encantaría volver a Primera con el club, todos los que estuvimos aquí el año pasado tenemos una pequeña deuda pendiente", comentó el madrileño, que volvió a lamentar todo lo que llevó al equipo al descenso: "Fue malo en todo y desde el principio. Cuando empieza mal desde el primer día de pretemporada es complicado que funcione. Y no funcionó absolutamente nada".

Para Adrián, ahora uno de los capitanes del equipo, Málaga es un sitio para asentarse. "He venido con un contrato largo para quedarme mucho tiempo y para disfrutar del Málaga y de lo que le rodea". También cree el jugador del Málaga que la competición actual en Segunda es complicadísima: "LaLiga 1|2|3 está entre las 10 mejores ligas del mundo y hay que tratarle como es, muy igualada, competida y donde es complicado sacar resultados".

Y Míchel, siempre Míchel. Adrián resume bien el tema: "Cuando era más joven, más inmaduro, me molestaba cuando hablaban de mí como el "hijo de" o entraban en comparaciones. Pero más adelante no le di importancia. Ahora es un orgullo haberlo tenido como padre, por cómo me ha educado junto a mi madre y por todo lo que me ha enseñado. Pueden estar orgullosos".