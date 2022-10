El 1x1 y las puntuaciones de los jugadores del Málaga CF ante el Andorra

El Málaga empató ante el Andorra en un encuentro en el que los jugadores no aguantaron el desgaste físico necesario para optar a algo más. Sin embargo, Manolo Reina acabó siendo el mejor del partido, lo que es síntoma de que no funcionó el plan.

Manolo Reina (***)

El portero no tuvo que intervenir hasta el segundo tiempo donde salvó dos mano a mano. Fue el mejor del equipo y pausa el debate de la portería.

Juanfran (*)

Estaba haciendo un partido más que convincente, subiendo con cabeza y sirviendo buenos balones. Tampoco pasó los apuros de la jornada anterior.

Burgos (*)

Ha mejorado la defensa con él. Tuvo un error grave en la entrega que casi provoca un gol. Pudo abrir la lata al comienzo de la segunda mitad con un cabezazo tras saque de banda de Javi Jiménez.

Escassi (**)

De central se está sintiendo cada vez mejor. Está fuerte y metido en los partidos. Apagó fuegos exponiendo al máximo.

Javi Jiménez (*)

Como todos fue de más a menos, pero estaba haciendo uno de sus mejores partidos. Puso buenos centros y no desprotegió su banda. Casi asiste a Burgos de banda.

N'Diaye (**)

Es el sostén del equipo. Sin él esta travesía estaría siendo dramática. Es verdad que se complicó en una salida y casi cuesta el partido, pero andaba fatigado y nadie acudió a darle una solución. Filtró a Castro el balón que supuso la roja. Terminó tieso.

Jozabed (*)

Sí pero no, no pero sí. Tuvo buenos momentos, a la mecánica y la circulación le sienta bien, pero a veces comete imprecisiones impropias.

Villalba (*)

Enseñó un poquito más de lo que sabe hacer sin la presencia de Gallar cerca. Trabajó bien en la primera parte. Sigue sin desequilibrar como se espera, pero va tomándole el pulso.

Febas (*)

Se está dejando el alma en el campo, de eso no cabe duda. Tuvo que pedir el cambio por tanto desgaste. Lo que sucede es que no sirvió para que sucediera casi nada.

Loren (*)

Su energía y ganas de agradar se notaron en cada minuto que pisó el césped. No siempre tuvo fortuna con el balón, pero se convierte en un elemento diferente y a tener en cuenta. Es valiente.

Rubén Castro (*)

Expulsó el solito al defensa porque es el más listo de la clase. Le faltó un puntito para convertir algún balón en gol. Primoroso control en la primera parte en el área para asistir de cara a Jozabed. No está bien del todo y no se le encuentra con claridad, pero no deja de intentarlo y de correr.

Fran Sol (-)

Mel le está dando poco protagonismo por el momento. Tuvo casi toda la segunda parte, justo cuando el Málaga se diluyó. Le puso mucho empeño.

Luis Muñoz (-)

El capitán regresó y eso es motivo de alegría. Para volver a su nivel necesita ir jugando, aunque no esté para mucho todavía, como es natural.

Ramón (-)

Mel volvió a darle minutos para tomar las riendas del equipo y darle la pausa y el pase. No está a gusto.

Genaro (-)

Entró en los últimos minutos y por poco no termina expulsado por doble amarilla.