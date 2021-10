El 1x1 y las puntuaciones de los jugadores del Málaga CF ante el Zaragoza

El Málaga vuelve a empatar, esta vez ante un Zaragoza peleón. No fue el mejor partido de los blanquiazules, lo que no significa que hiciesen un mal partido. Brandon inventó un golazo y Dani Martín falló en el 1-1, aunque no fue el único en esa acción.

Dani Martín (-)

El gol del 1-1 emborrona una buena primera mitad. Tampoco le dispararon mucho más.

Víctor Gómez (**)

Asistió a Brandon en el 1-0. Muy activo en ataque e importante también a balón parado.

Juande (**)

Atento, elegante, barrió algunos balones muy peligrosos. En ataque va rondando el gol.

Peybernes (*)

Buenas acciones pero algunos lunares. Aun así, el saldo le sale favorable.

Javi Jiménez (*)

Puso corazón y subió cuando pudo, pero por su lateral se sufrió de más. Con amarilla, rondó la segunda y fue cambiado.

Genaro (*)

Estuvo cerca de marcar el 2-0. También con amarilla, fue el otro cambiado al descanso.

Ramón (*)

Va cogiendo ritmo y da sentido al juego. Todavía no está cerca de su mejor versión y aun así suma. Pidió el cambio por sobrecarga.

Kevin (**)

En la derecha esta vez, fue clave en el 1-0. Mezcló acciones de mucha calidad con trabajo.

Jozabed (**)

Es el faro de este Málaga. Vital a balón parado y una solución cuando la tiene en las botas.

Brandon Thomas (**)

Golazo maravilloso de tacón. Kilómetros y sudor van en el pack. Un incordio constante.

Roberto (*)

Tiene una madurez y un aplomo que cualquiera diría que viene de un juvenil. No se arruga.

Escassi (*)

Dio más consistencia al equipo. También estuvo cerca de marcar de disparo lejano.

Cufré (*)

Buenos minutos para el argentino después de varios partidos en el banquillo.

Jairo (*)

Minutos después de varios partidos. Vio una amarilla un tanto exagerada. Más ganas que tino.

Sekou (*)

Su presencia condiciona, pero todavía le falta tono. Irá a más, pero parece estar lejos de Roberto a día de hoy.

Antoñín (*)

El malagueño entró desde el bnaquillo nuevamente pero no pasó nada trascendente. Como Sekou, con tiempo será importante.