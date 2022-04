La rajada del técnico del Amorebieta, rival del Málaga: "Es un robo"

El descenso en la Segunda División está caliente. El Málaga coge distancia pero los rivales están aún a tiempo de alcanzar. Y presionan también. El Amorebieta perdió (1-0) en Las Palmas, pero se quejó amargamente de un tanto anulado que le impidió sumar un punto. Álvaro Peña aprovechó un rechace dentro del área para marcar el empate, pero el colegiado anuló el tanto porque Mikel San José y Peru Nolaskoain estaban en fuera de juego e impedían la correcta visión de Álvaro Valles, según se señaló.

Haritz Mujika, en la rueda de prensa, dijo que "nos roban un gol porque al final es un robo lo que le están haciendo al Amorebieta. Creo que con lo que nos merecemos en el campo y con lo que pelean mis jugadores para conseguir, no merecíamos que nos lo quiten, no decimos que nos den cosas, pero que al menos que nos quiten. Y jornada tras jornada nos las están quitando. Es impensable que te puedan quitar en esta Liga un gol así. Dice que le molesta al portero, mi jugador está en un lateral del portero, el portero no ve en ningún momento por culpa de mi jugador. Ese es un momento clave que no ha ido ni a revisar al VAR. Mi jugador no está ni enfrente, está en un lateral".

Es previsible una sanción para el técnico vasco por esas declaraciones. Si el Comité Técnico entiende que se cuestiona "la honradez e imparcialidad de cualquier miembro del colectivo arbitral o de los órganos de la RFEF, así como las declaraciones que supongan una desaprobación de la actividad de cualquier miembro de los colectivos mencionados cuando se efectúen con menosprecio o cuando se emplee un lenguaje ofensivo, insultante, humillante o malsonante, serán sancionados" pueden caer entre cuatro y 12 partidos.