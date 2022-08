Ramalho y Luis Muñoz, lesionados en Anduva

No está teniendo suerte el Málaga con los fichajes firmados para ganar solidez defensiva. Tres de ellos han caído lesionados en el tramo de inicio de temporada en el que se han disputado tres jornadas. El primero de ellos fue Esteban Burgos, que se tuvo que ir antes de tiempo del duelo frente a Las Palmas en La Rosaleda. El cierre padece problemas en el cuádriceps de la pierna izquierda. Estará fuera durante dos o tres semanas, en una baja sensible para Pablo Guede. En Anduva tampoco estuvo Unai Bustinza, que no entró en la convocatoria para Anduva por problemas físicos.

Frente al Mirandés el que se lesionó fue Jonas Ramalho. En el minuto 17 despejó un balón para cortarlo y sufrió un tirón. Se dolía el defensa, que se tocaba la parte posterior después de estar en el césped para ser atendido. "Padece una lesión en sus músculos isquitibiales izquierdos y queda pendiente de pruebas médicas y evolución", decía el Málaga en el parte médico. No pudo continuar y el entrenador malaguista dio entrada a Luis Muñoz. Genaro pasó a actuar de central, que es otra de las opciones que tiene el técnico para paliar las ausencias. El capitán blanquiazul luego también se quedó en vestuarios en el descanso. "Padece una lesión en el aductor derecho. También queda pendiente de pruebas médicas y evolución", informó el club de Martiricos.