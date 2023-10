24.292 razones malaguistas

24.292 espectadores madrugaron en día festivo para acercarse a La Rosaleda y vivir un espectáculo que fue mejor en las gradas que en el césped. No fue un gran Málaga, el segundo tiempo fue deficiente y se volvió, como ante el San Fernando, a jugar con fuego pese al 1-0 final. La mejor noticia fue esa, ver a cientos de niños malaguistas disfrutar de un ambiente festivo, también con no pocos vecinos melillenses. Y, claro, la victoria, que es lo importante (1-0). Tres puntos más y 19 de 24, no es mala media.

Hubo colas para entrar en el tramo final antes del partido y en el minuto 15 había aún espectadores intentando acomodarse en las gradas de La Rosaleda. La pregunta es si con la remodelación para el Mundial 2030 habrá suerte y los escalones ya no sean para niños y sí pueda subir un adulto sin que tenga el miedo de romperse la crisma.

Pegaba el sol y La Rosaleda parece algo distinta según la luz. Pero lucía muy bien. Se cantó el "Será porque te amo" después del himno a capela. El primer tiempo despertó más emociones, llegó el gol de Dioni tras una jugada colectiva buena y dos paradones del portero. El malagueño es un jugador que maneja los códigos de la categoría. Y ya ha dado unos cuantos puntos al equipo.

Se sufrió en el tramo final, la última media hora. No mató el partido el Málaga y el murmullo y algún pito cayó. Sobresalto en el último minuto con el gol anulado al Melilla y una reclamada mano en el área malaguista. Es la realidad de esta categoría, no se pasea nadie. Pero el malaguismo vivió un buen día de fiesta. Ganar es lo que importa. El análisis, para los profesionales. Siguiente estación, el sábado 21 contra el Castilla.