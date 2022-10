La receta de Alfred Ndiaye

Alfred Ndiaye compareció ante los medios en La Rosaleda. El centrocampista senegalés habló sobre la situación del equipo. Es un hombre experimentado que ha vivido muchas situaciones, aunque quizá estar en zona de descenso no era la previsión que tenía cuando decidió volver al Málaga este verano.

"Hemos hecho un mal inicio de pretemporada, pero queda mucho tramo de Liga, quedan muchos partidos. Debemos mejorar y empezar a ganar. Dos partidos no perdidos está bien, no hemos encajado goles en el último... Ahora tenemos que empezar a ganar desde el domingo. No creo que sea algo mental, la gente tiene ganas de hacer las cosas bien, todo el mundo sabe la situación y queremos cambiar las cosas pero el fútbol no es tan fácil y al final debemos empezar a ganar para coger más confianza y mejorar la situación", decía el centrocampista africano, ya recuperado de los problemas físicos que atravesó y que no le impidieron jugar: "He tenido una molestia dos semanas, no tengo dolor ahora, estoy bien".

Cuestionado por el reencuentro con Pepe Mel años después de coincidir en el Betis, Ndiaye decía que "las ideas son casi las mismas, pero ha pasado siete, ocho, nueve años. La gente evoluciona un poco, como todo el mundo. Pero jugar con agresividad, ir hacia delante, carácter para jugar con la pelota... En grandes líneas es lo mismo que antes", decía sobre el nuevo técnico malaguista.

"Contra el Santander, ellos fueron el mejor equipo en el campo, pero lo importante es no perder. No perdimos y cogimos más confianza. Talento tenemos, ganas de jugar tenemos. Hay que hacer lo mejor para crecer. Ante el Andorra, con la situación que tenemos, no tenemos que pensar si son primeros o últimos. Hace mucho que no ganamos en casa, da igual si están arriba o no. Ellos están bien, si miras la clasificación lo ves, pero eso da igual. No tengo presión, no vi a los compañeros nerviosos. Sabemos que tenemos que ganar. Hace casi un año que no lo hacemos. Si entramos con presión no nos va a ayudar. Debemos mejorar lo que tenemos que mejorar. Es lo más importante", aseveraba el ex jugador bético y del Villarreal, que no tiene posiciones ni compañeros preferidos en el campo: "Para mí es lo mismo, estoy para ayudar al equipo. Cuando juego con jugadores más ofensivos, hago más de pivote. Si estoy con defensivos soy más box to box. Dos pivotes, solo... Para mí es lo mismo, conozco lo que tengo que hacer en cada posición".

"Depende de lo que quiere el entrenador, algunos quieren jugar más por fuera y otros por dentro", respondía Ndiaye sobre la ausencia de juego por bandas: "Depende de quién juega. A veces con extremo, otras veces más centrados... No es la pregunta más importante de nuestro juego. Yo creo que tenemos una buena plantilla. Todos los jugadores aquí tienen nivel de Segunda, algunos nivel de Primera. Es más una cuestión de confianza ahora, porque nivel tenemos".