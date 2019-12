El presidente del Málaga, Abdullah Al-Thani, lleva algún tiempo en un segundo plano público. Sin embargo, de vez en cuando se le calientan los dedos y da rienda suelta a su yo más salvaje, a su versión de azote del Twitter en el que siempre hay un enemigo al que atizar. No siempre dirige el tiro a alguien con nombres y apellidos, a veces simplemente deja el mensaje y el resto para quien ate cabos. Durante la Nochebuena tiró de este clásico recurso.

Este fue el regalo navideño del jeque Al-Thani en sus redes sociales: "Aún estamos esperando saber, ¿quién es la persona que siempre miente? Él es como un ángel, nunca comete errores. No quiere admitir su error, sólo una vez dijo la verdad ¿Creías que eso te ayudaría a mentir siempre a todos? Sé fuerte y di que te has equivocado".

Uno de sus objetivos favoritos en este tiempo ha sido el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, a quien ha llegado a atacar de manera muy enérgica. Precisamente el edil hizo referencia a la gestión del club de Martiricos durante su tradicional mensaje navideño.

"Una ciudad de primera y una afición de primera como es la malaguista, merece un equipo en Primera División. Esto es importante no sólo desde el punto de vista deportivo, sino también para el prestigio y la reputación de la ciudad. El Málaga Club de Fútbol tiene que estar en Primera, esa es la misión de sus propietarios y gestores", sostuvo De la Torre.

También Javier Imbroda, consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, dio un recado a los Al-Thani recientemente: "La propiedad no atiende a razones y tampoco vemos ningún plan de viabilidad como el que se había prometido. Estamos en contacto con LaLiga. Se están dando pasos, pero los plazos se van terminando".

We still waiting to know Who is the person he lying always ? he is like the Angel Never make mistakesHe does not want to admit the mistakejust one time said the truthDid you think that will help you of you always lying to everyone !?Be strong and say I make a mistake(....)