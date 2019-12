El Málaga Femenino sumó tres puntos importantísimos en Arguineguin gracias a un tanto de Adriana Martín sobre la bocina. La capitana se inventó el camino hasta el gol para darle el triunfo a las blanquiazules y continuar con la buena racha de resultados que está llevando a los puestos altos al equipo, invitando a soñar con el ascenso.

El SPAR Gran Canaria no puso las cosas fáciles en ningún momento a las malagueñas. Arguineguin no es un terreno sencillo para nadie y la posesión no era de nadie, más que repartida. Claudia, María Gámez, Arantxa y Cristi tuvieron acciones para batir a los canarias, pero la meta estuvo muy fina en todas ellas.

El segundo tiempo arrancó y fue el turno de Noelia para sostener a sus compañeras. La guardameta blanquiazul frenó las ocasiones de Zaira en un inicio eléctrico de las locales. Pamela y María Gámez tuvieron un par de ocasiones muy claras para hacer el primer tanto pero la fortuno no estuvo de cara para ellas.

Fue ya sobre la bocina cuando Adriana apareció para darle los tres puntos a las blanquiazules. Con este triunfo, el Málaga sube hasta la cuarta posición a la espera del devenir del resto de partidos de la jornada.