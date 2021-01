Buen punto para el Málaga Femenino en el derbi andaluz que se disputó este sábado en Cártema. Las blanquiazules empataron a uno con el Granada Femenino, uno de los conjuntos más potentes del Grupo Sur de la Primera División B Femenina.

Había necesidad en las de Nati Gutiérrez, que no comenzaron bien la temporada. Pronto encontraron premio al trabajo y es que en el minuto 12 María Gámez abría el marcador y ponía por delante a las locales. Disparo ajustado de la malagueña para hacer la diferencia. Pero no se achantarían las de José Herrera, ex entrenador malaguista, que igualarían antes del descanso por medio de otra ex, Cristina Postigo. Se aprovechó del error de la portera del Málaga para meter gol. Y hasta el final no se movería el marcador.

El Málaga Femenino se queda último del Reto Sur A con cinco puntos, por los 14 que tiene el Granada. La próxima jornada las blanquiazules se enfrentan a La Solana a domicilio el domingo 17 de enero.