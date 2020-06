Tiene claro el discurso Sergio Pellicer, curtido en mil y una batallas. Pese a lo agridulce del empate del Málaga frente al Extremadura, el de Nules mira hacia adelante. “Hay que ser realistas, esto va a ser de sufrir. No pesimistas. Va a ser un largo camino lleno de obstáculos. Nos sentimos decepcionados porque nuestra idea era conseguir los tres puntos por los resultados que se habían dado. El vestuario está dolido, pero nos tenemos que levantar y pensar en Lugo”, empezaba.

El entrenador sacaba el bisturí para analizar el partido. "Hicimos una primera parte buena, en la que el equipo estuvo apretando arriba. Fuimos agresivos, tuvimos varias ocasiones claras. Hicham nos dio esa profundidad, encontramos a Juanpi en zonas intermedias. Fuimos superiores claramente. Se quedó corto el marcador. En la segunda fue otro partido, ellos apretaron más. A nosotros nos costó más apretar arriba. Hubo dos centros laterales en cinco minutos y antes no había habido", que rompía una lanza a favor del vestuario: "Tengo que mandar un mensaje de fortalecimiento a los jugadores por el esfuerzo. Las valoraciones hay que hacerlas al final. Soy una persona que la crítica la hago de puertas hacia adentro. En este club se ha estado acostumbrado a hacerla hacia afuera. Le he dicho que levanten la cabeza, que va a ser un largo camino. Estamos preocupados porque queremos mejorar. Este equipo estuvo en descenso y salió, estamos bordeándolo y vamos a pelear. Nadie va a bajar los brazos. La crítica tiene que ser constructiva, la realidad es que tenemos que mejorar muchísimo, pero no nos vale que nos aliente el pesimismo. Todo el mundo tiene que estar preparado".

En Lugo el martes el Málaga tendrá bajas por lesión. Lo confirmaba Pellicer. "En la primera parte tuvo una molestia, aguantó, pero luego ya no pudo. En Lugo puede que Luis Muñoz no esté, Tete Morente no va a estar. Hay que arropar a los jugadores, es momento de unir. Desde dentro del club y la gente de fuera. Luego habrá momento de hacer valoraciones", aseguraba el entrenador, que seguía con esa filosofía positiva: "Tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Era un partido muy importante, muy importante. Cada partido lo estamos viendo como una final. Conseguimos un empate, que no es lo que queríamos, pero tenemos que levantarnos. De los equipos que estamos ahí alguno va a conseguir una racha y ese va a ser nuestro escenario. Conseguir una primera victoria y que eso nos ayude. El partido era importante y el del martes también lo será. El tema anímico es el cambia un resultado y ese es el fútbol que nos marca, no hay nada cerrado vaya como vaya".

El gol llegó tras una falta. Se había trabajado, pero se falló en el momento clave. "Sabíamos del potencial del Extremadura a balón parado, sabíamos que eran muy poderosos. En la primera parte concedimos pocos, pero en la segunda al no estar tan juntos ellos en segundas jugadas llegaron a sacar centros. Munir tuvo dos intervenciones. Tenemos que seguir mejorando, está claro. Todo pasa por ser sólidos a nivel defensivo, eso lo tenemos claro. Tenemos que buscar soluciones. Debemos conceder menos centros y menos remates. La acción a balón parado sabíamos que podía ocurrir, pero no estuvimos afortunados. Hay que empezar a trabajar desde hoy mismo, la clave está en la faceta defensiva", razonaba.

Hay satisfacción con la entrega de los jugadores blanquiazules. "Corrimos mucho más que el rival. Esos datos a nivel de esfuerzo de alta intensidad no es lo mismo de antes del confinamiento, eso es obvio. No es un tema de correr, es un tema de repartir bien los esfuerzos. Nosotros en la primera parte hicimos un desgaste al apretar y en la segunda sufrimos porque jugaron más en nuestro campo. Tienen un delantero referencia a nivel top en Segunda como es Álex Alegría. Tenemos que intentar regular los esfuerzos para que la gente pueda hacer esos esfuerzos en el momento adecuado en el césped. Nos queda mucho a todos los equipos. Sé la situación, pero tenemos que ir todos de la mano. Exigirnos, va a ser un duro camino, pero el equipo se va a levantar. Eso estoy seguro", insistía.

"Tenemos que tener un fiel reflejo de lo que pasó la temporada pasada. Cuesta muchísimo ganar. Esperamos enganchar esa racha de dos o tres partidos, eso va a marcar medio objetivo. Hay tanta igualdad que cualquier equipo puede coger esa racha positiva", repetía Sergio Pellicer, ya con la cabeza en el Lugo: "Hemos visto los partidos. Tiene una plantilla muy amplia, con muy buenos jugadores. Consiguió una victoria importante frente al Racing y le ha dado la oportunidad de creer más. Habrá que ver qué jugadores tenemos disponibles para hacer el plan de partido".