Los siguientes pasos después de que los Al-Thani eligieran abogados

Este lunes se conoció que el jeque Al-Thani había contratado nuevos abogados para la defensa de su caso con las acusaciones de varios presuntos delitos. La abogada Mª Vanessa Fernández Lledó, del prestigioso despacho Gómez-Acebo & Pombo, y la procuradora Laura Arango Gómez son las cabezas visibles nuevas de los cataríes.

¿Qué supone este nombramiento? Lo explicaba en Ser Deportivos Paco Valverde, abogado de la Asociación de Pequeños Accionistas (APA), que ha liderado este proceso por el que se acabó imputando a los Al-Thani. "La designación de un letrado debe dinamizar la instrucción. Al margen de que tendrá una buena profesional que le dirá qué es bueno para sus intereses, entre ellos prestar declaración. Dentro de la instrucción, la última diligencia que queda pendiente es la toma de declaración. Ello debe ir en favor de la seguridad jurídica, del propio jeque, de su defensa, y de todos. No comprendo la estrategia que ha tenido de darle la espalda a la instrucción cuando lo que le interesa es dar su versión. Está en su derecho de no declarar, pero puede utilizar esa oportunidad que le da la ley", explicaba el letrado malagueño.

¿Puede ser una estrategia para dilatar el proceso? "Quiero pensar que no es para dilatar nada. El abogado de todas formas lo iba a tener. Si no lo contrata se lo hubieran puesto de oficio. Así lo exige la ley y la instructora. Imagino que habrán entendido que mejor una letrada que conocieran de antemano antes que otro que no conociera de nada, aunque son muy buenos profesionales los que están en el turno de oficio. Entiendo que con esto se querrá garantizar sus derechos. La instrucción se dinamiza, se puede tomar declaración y parece que no hay más diligencias para cerrar la instrucción", incide Valverde, que aporta algún detalle más de los siguientes pasos a seguir: "La procuradora ha presentado un poder que la instructora ha solicitado que se presente apostillado porque es internacional, redactado en inglés y árabe. Tiene que estar validado en España ese documento. Tras ese trámite debe haber una fluida comunicación con la familia Al-Thani, que de forma inmediata puedan prestar esa declaración que viene pidiendo el juzgado. Una vez se cierre la instrucción, determinar si pasa al juzgado de lo penal, la parte fundamental de la pieza, y juzgar los presuntos delitos que se imputan y determinar si son culpables o inocentes. A partir de la declaración se cierra la instrucción y se elevan las actuaciones al ministerio fiscal, cada parte tendrá que presentar sus escritos de acusación y defensa, incluido el ministerio fiscal".

Sobre las actuaciones de la APA, Valverde decía que "lo último que hicimos es presentar un pliego de preguntas para la toma de declaración a los querellados. Presentamos las preguntas nosotros y varias partes más. No tenemos constancia de nada más, más allá de la representación letrada de los Al-Thani. A partir de ahí, esperemos que se acelere. La instrucción está resultando muy larga y tediosa", cerraba el abogado malagueño.