El ‘timing’ de David Ferreiro

El Málaga ha buscado en el mercado de invierno profundidad de plantilla y oficio. No ha llegado, eso sí, el delantero más puro que se buscaba. Aunque también es cierto que ahora sería un subalterno de Roberto, en un momento de forma insultante, con seis goles en los últimos siete partidos y 10 en el total de la temporada. Marca diferencias. Hay bajas pero con las fichas del filial de Murillo, Izan Merino, Aarón Ochoa y Antoñito Cordero se obtiene más fondo de plantilla.

Entre esos elementos distintos que se buscaron estaba David Ferreiro, que en su primera titularidad en La Rosaleda dejó una impresión bastante grata. “Este sabe jugar al fútbol”, era un comentario común entre aficionados que le veían en Martiricos. Queda la duda la gasolina y la cuerda que pueda tener, tras debutar en Granada Pellicer le dio una hora ante el Atlético Baleares. Tiene 35 años y no ha tenido mucho minutaje en Cartagena. Dio la asistencia del gol de Roberto que abrió el marcador con un pase tenso y al sitio preciso para que el cordobés fusilara al meta rival por alto. Y la sensación fue que mejoró a Jokin Gabilondo. Admitía el guipuzcoano semanas atrás que debía mejorar la toma de decisiones, cuándo estar y cuándo llegar. Y el gallego le habilitó en situaciones concretas para que tuviera espacio y tiempo para decidir, no siempre para centrar de manera directa sino también con ángulos para pasarla atrás.

Pellicer valoró la actuación de Ferreiro tras su primera titularidad. “En la primera parte fue él quien generó esa pausa, ese timing, ese pase, cómo detectar los espacios. Hablé con él antes de venir. Sabe a lo que viene, a competir, disfrutar y ayudar al equipo. Es un espejo para Cordero, Larrubia, Lorenzo, Kevin... Él tiene el timing y saber dónde están los espacios en el fútbol. Tiene mucho recorrido y experiencia y hemos ganado con él esa pausa cuando nos enfrentemos a rivales con mucha densidad y pocos espacios”, explicaba el técnico sobre lo que puede aportar el atacante gallego al equipo. Se movió en esa zona entre el extremo y el interior a pierna natural y el principal caudal de fútbol que tuvo el Málaga nació con él. Es un jugador que ha estado una década entre Segunda y, algo menos, en Primera, con más de 300 partidos en el fútbol profesional y el oficio lo conoce. Y pareció aún con motor para situaciones concretas de partido en las que el Málaga no ha sabido desenvolverse bien en esta temporada. Ha referido varias veces el técnico que esa falta de precisión no sólo se refiere a la finalización sino a la elección del último pase, con situaciones favorables que no han sido bien interpretadas. El paradigma quizá fue el partido del Castellón, con situaciones concretas en las que había caminos para conseguir la superioridad que se fueron al limbo. Es lo que entiende Pellicer que se mejora con Ferreiro, que también se pretende que ejerza de maestro con jugadores talentosos jóvenes en esa zona del campo.

El Málaga es el cuarto equipo más realizador del grupo, con 34 goles (36 Córdoba, 43 Ibiza y 50 Castellón). Y el segundo menos goleado (18), sólo mejorado por el Ibiza y tras ese tramo en el que se recibieron cinco goles en las visitas al Intercity y al Ceuta. Se han encadenado dos metas a cero, es cierto que con dos equipos de zona de descenso, pero es la base para mejorar. Después ya llegará el tiempo de Ferreiro, el timing y la mejor de decisiones.