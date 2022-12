La treta del Levante que indignó al Málaga CF

Hubo un momento durante el partido del Málaga en el campo del Levante que enervó especialmente al banquillo y a Pepe Mel. Mediado el segundo tiempo, al jugador local Vezo le entró un apretón y tuvo que ir al cuarto de baño. Acto seguido, el meta local, Cárdenas, se hizo el lesionado (había sido atendido ya en el primera mitad por un choque con Rubén Castro en el gol anulado) para que su compañero tuviera tiempo de hacer sus necesidades y regresar.

La escena era evidente. "Si soy el entrenador del Levante igual hago lo mismo, no es problema de Cárdenas ni del que se ha ido al servicio, el problema es del árbitro, que se deja engañar. Todos sabíamos que Vezo se había ido al baño y me decía el árbitro que él no podía hacer nada. Todos sabíamos que era una trampa, que yo igual hubiera hecho en esa situación, pero el problema es del árbitro, que dijo que lo único que podía hacer era añadir tiempo después. Pues nada, en eso nos quedamos", respondía Mel cuando se le cuestionaba por la situación.