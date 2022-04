La última rendija del Malagueño

Queda sólo una jornada para el final de la temporada regular en el Grupo IX de Tercera RFEF. Con el Juventud Torremolinos como flamante campeón y nuevo equipo de Segunda RFEF, ahora queda por dilucidar qué equipos le acompañan. El Recreativo de Huelva fue el otro equipo andaluz, en el Grupo X, que subió directamente. Hay una plaza más si se ganan tres eliminatorias interterritoriales.

La situación es la siguiente. Huétor Tájar tiene 58 puntos, Almería B 56, Marbella 55, Motril 53 (quinto y el que marca la frontera), Torredonjimeno 52 y Atlético Malagueño 51. Está recurrida una victoria del filial por 2-0 ante el Huétor Tájar que el conjunto granadino impugnó porque durante unos segundos el conjunto de Funes jugó con 12 futbolistas en La Federación. Está pendiente.

“Este año han resuelto y han dicho que no acceden a nuestra medida cautelar de darnos los tres puntos porque resuelven antes de que acabe la temporada y estamos esperando a que resuelvan”, decía José María Muñoz en su última comparecencia sobre la situación del Atlético Malagueño. Así que esta semana es el tope para que la Federación se pronuncie. El club ya ganó el año pasado un recurso por una alineación indebida en Melilla que no fue tal, según determinaron los organismos, pero no fue a tiempo para que computara en la temporada y quedó pendiente una compensación económica.

En el caso de que el Malagueño fuera beneficiado por el Comité pasaría a tener 54 puntos y ser quinto, con lo que dependería en la última jornada de sí mismo para estar en el play off y metería al Huétor-Tájar, ahora clasificado, en el ajo. Eso sí, tiene un partido bastante complicado en el campo del Jaén, que se juega la salvación. El Motril juega en casa ante el San Pedro y el Torredonjimeno visita al Alhaurino, ambos descendidos, aunque se juegan quedar delante uno de otro, que puede influir si hay más ascensos del grupo o desapariciones. El Marbella, ahora mismo matemáticamente en el play off con sus 55 puntos, dejaría de estarlo en el caso de que la razón fuera para el Malagueño y debería rematar ante el Alhaurín de la Torre. El domingo, horario unificado a las 12:00. Si el Comité no da la razón quedaría ganar en Jaén para el filial y esperar los tropiezas de Motril y Torredonjimeno.