Cómo y dónde ver en TV el España-Lituania sub 21

El paréntesis para los partidos internacionales no es tal en Segunda División y el Málaga perderá este fin de semana a su jugador Víctor Gómez, un titular fijo que no podrá ayudar en el partido el Huesca. El motivo es que juega con España sub 21 este viernes y el próximo martes.

Luis de la Fuente mantiene el bloque que le hace liderar el Grupo C y solo cuenta, a pesar de que pasaran 133 días respecto a la última convocatoria, con cuatro caras nuevas: Miguel Ángel Morro (Fuenlabrada), Raúl Torrente (Granada), Álex Baena (Girona) y Rodrigo Riquelme (Mirandés).De estos, Torrente podría ocupar el hueco que dejó Hugo Guillamón (Valencia), convocado por Luis Enrique para la absoluta, pero unos problemas estomacales le lastraron en el penúltimo entrenamiento y Víctor Chust (Cádiz) gana enteros para acompañar a Alejandro Francés (Zaragoza) en el centro de la zaga.Por su parte, Rodrigo Riquelme tiene opciones de estrenarse con España sub-21 directo en el once titular si Luis de la Fuente opta por el 4-2-3-1 y necesita esa figura de mediapunta.El cambio esperado llegará en la portería ya que Julen Agirrezabala (Athletic Club) es baja por lesión. Volvió a la convocatoria Arnau Tenas (Barcelona), quien fue titular en el arranque de esta generación, tras una lesión en el pie y apunta a titular.Enfrente España tendrá a una Lituania que ocupa la última posición del Grupo C con solo tres puntos, logrados ante Malta (2-1) y que encaja más de dos goles por encuentro (15 en seis duelos), por lo que debería ser un rival propicio para recuperar la confianza tras la última derrota, en noviembre, en Rusia.Además, los de Luis de la Fuente se encontrarán un gran ambiente en el estadio Municipal del Prado de Talavera de la Reina ya que las 4.000 entradas puestas a la venta se agotaron en 24 horas.

Fecha y horario

El partido se disputará en el Campo Municipal El Prado de Talavera de la Reina este viernes 25 de marzo a las 20:00 horas.

Cómo y dónde ver en TV

El encuentro será retransmitido por los canales oficiales de la Federación Española. Por YouTube, Twitter y Facebook más la propia página web de la selección española. También lo ofrecerá la autonómica CMM a través de.