Cómo se vería La Rosaleda sin público por televisión

Está más o menos asumido que no habrá fútbol con espectadores en las gradas en no pocos meses. Todo el protocolo en el que se trabaja para que la competición regrese en el menor espacio de tiempo posible va encaminado a partidos sin espectadores y extremas medidas de seguridad si no hay antes contratiempos previos.

Sabida es la importancia que LaLiga le ha dado a las retransmisiones televisivas. Se premian en los baremos que haya menos asientos vacíos y se intenta potenciar el espectáculo visual de las gradas, algo que ahora cambiará radicalmente. ¿Cómo se vería La Rosaleda vacía a través de las cámaras en un partido? Óscar Lago, jefe de realización de Mediapro, que produce los partidos de LaLiga, explicó algunas particularidades interesantes sobre las que se trabajan en Radio Marca.

"No hay nada definitivo pero hay muchas ideas. Ahora mismo las grandes productoras y realizadoras de fútbol en Europa están trabajando intensamente en ello. Parece una obviedad que, si vuelve, el fútbol lo hará a puerta cerrada. Era una salida tan inimaginable que nadie tenía previsto qué hacer. Hay un brainstorming, un aluvión de ideas, parece todo ciencia ficción. Todos hemos hecho partidos a puerta cerrada, pero eran puntuales, por una sanción o un motivo x. Todo indica que esta situación se va a alargar", explica Lago, que señala que la industria se afana por ver "cómo podemos ir alargando en el tiempo. Nada va a sustituir la falta de público en los estadios. Será otra cosa por televisión por muchas detalles que se puedan aplicar, será diferente. Nuestra obligación es buscar alguna solución técnica o imaginativa que mejoren la percepción".

En La Rosaleda hubo una época a mediados de la década pasada en la que en la realización aparecían las gradas vacías por las obras de mejora y ampliación del estadio que se realizaron. Puede ser un buen indicio lo que pasó entonces para ver cómo se podrían paliar, por ejemplo con lonas publicitarias, esas desangeladas gradas. "Para las gradas del plano master, de la imagen principal, siempre se ve parte, sea del fondo o de la lateral enfrente de la cámara. Hay muchas propuestas. Desde soluciones físicas con lonas como ya se hace en los campos que están en obras, pasó en Bilbao o San Sebastián, o por ejemplo en el fondo del Estadio de Vallecas, con un dibujo de aficionados", explica Lago: "La otra opción sería hacerlo de manera digital a través de un sistema virtual, ocupar esas gradas con sistema de grafismo dinámicos, que podrían aportar contenidos distintos. Tenemos ideas nuestra, ver cúales nos gustan, también a LaLiga y hacer pruebas".

Otro aspecto es el sonido, básico en una retransmisión. "Con el sonido ambiente se están haciendo pruebas, no podemos descartar ideas. No sé si habrá un sonido ambiente diferente, pero no puedo asegurar nada. El sonido ambiente tendrá un protagonismo especial, porque podremos oír con mayor claridad lo que pasa", decía Lago, que razonaba que "el cambiar a un estadio pequeño tiene aspectos positivos y negativos. En repeticiones o primeros planos hay varias ideas. Una es colocar las cámaras de las bandas que ahora están muy bajitas para ver primeros planos con los espectadores de fondo dos o dos metros y medio arriba para el ángulo cambie y que no se vean las gradas al fondo, así que veremos más planos picados, veremos más verde, intentar evitar la sensación de vacío".

"Hay un protocolo de actuación muy estricto en el que trabajan LaLiga, nosotros y UEFA. Se intentará reducir el número de personas necesarias. Ya tenemos la experiencia de mandar algún técnico, personal de montaje y operadores de cámara, y que todo lo demás esté en Mediapro. Se ha hecho en partidos de Segunda y algunos de Primera. Trabajamos en camiones muy grandes pero con una distancia no recomendada ahora. Estamos trabajando en la posibilidad, estamos haciendo pruebas. Que parte de ese personal que esté a distancia y hagan el mismo trabajo", señalaba Óscar Lago sobre cómo se tomarán medidas.